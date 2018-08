C’est terminé pour Stéphane Gendron à Énergie 98,9

L’aventure de Stéphane Gendron à Énergie 98,9 est terminée. La station a mis fin jeudi à son association avec lui.

L’animateur aux opinions tranchées, qui travaillait pour la station de Bell Média depuis 2016, a donc livré sa dernière émission de La commission Gendron et ne sera pas en ondes vendredi.

Au moment d’écrire ces lignes, aucune émission n’était à l'affiche entre 10 et 14h sur le site web de la station. Le profil de l’animateur a également été supprimé.

«Il était en fin de contrat. On a regardé nos options et on décidé de ne pas le renouveler», a expliqué le directeur général de la station, Daniel Tremblay.

C’est Simon Bourassa qui pilotera l’émission vendredi, a-t-il confirmé.

La station devrait annoncer sa programmation automnale au cours de la semaine prochaine.

Stéphane Gendron faisait aussi partie des Fantastiques, une émission diffusée sur tout le réseau Rouge au retour à la maison et animée par Kim Rusk. La nouvelle mouture du programme sera pilotée par Véronique Cloutier à compter du 27 août. Rouge a interrompu la participation de Gendron à cette émission en mars dernier.