Coupe Rogers: les huit dernières en action aujourd'hui

TVA Sports présente, ce vendredi, les rencontres des quarts de finale de la Coupe Rogers chez les dames, en direct du Stade IGA, à Montréal.

Il ne reste plus que huit joueuses toujours en listes en simple et il est fort à parier qu’elles puiseront dans leurs réserves d’énergie afin de se tailler une place en demi-finales.

Kiki Bertens et Ashleigh Barty seront les premières à s’affronter sur le court principal. Barty, 15e tête de série, aura beaucoup à faire si elle souhaite se défaire de son adversaire, étant donné que Bertens est parvenue à éliminer les Tchèques Petra Kvitova et Karolína Pliskova lors des derniers tours, elles qui figurent respectivement au huitième et neuvième rang mondial.

Après avoir disputé deux matchs en une seule journée, la première raquette mondiale, Simona Halep (1) fera face à la Française Caroline Garcia (6), qui a éliminé la Russe Maria Sharapova, jeudi.

L’Américaine Sloane Stephens (3) se mesurera quant à elle à la Lettonne Anastasija Sevastova.

La championne en titre du tournoi, Elina Svitolina, tentera de son côté de poursuivre sur sa lancée en tentant de vaincre la redoutable Elise Mertens, joueuse qui a notamment montré la porte de sortie à la Québécoise Eugenie Bouchard au premier tour.

En double, Bouchard disputera, accompagnée de Sloane Stephens, son match de quart de finale en double. Le duo sera opposé à Ekaterina Makarova et à Chan Yung-jan sur le court Banque Nationale.

Court Central

12h30

Ashleigh Barty (AUS) [15] c. Kiki Bertens (NED)

Suivi de

Anastasija Sevastova (LAT) c. Sloane Stephens (USA) [3]

Pas avant 18h30

Simona Halep (ROU) [1] c. Caroline Garcia (FRA) [6]

Suivi de

Elina Svitolina (UKR) [5] c. Elise Mertens (BEL) [14]

Court Banque Nationale

12h30

Timea Babos (HUN) [3] et Kristina Mladenovic (FRA) [3] c. Nicole Melichar (USA) [7] et Kveta Peschke (CZE) [7]

Pas avant 14h

Andreja Klepac (SLO) [6] et María José Martínez Sánchez (ESP) [6] c. Kiki Bertens (NED) et Katarina Srebotnik (SLO)

Pas avant 14h

Shuko Aoyama (JPN) et Lidziya Marozava (BLR) c. Ashleigh Barty (AUS) [8] et Demi Schuurs (NED) [8]

Pas avant 18h30

Eugenie Bouchard (CAN) et Sloane Stephens USA c. Latisha Chan (TPE) [2] et Ekaterina Makarova (RUS) [2]