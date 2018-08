Du soleil tout le week-end

Le beau temps sera au rendez-vous toute la fin de semaine sur une grande partie de la province.

Vendredi, le soleil sera présent un peu partout, sauf sur la Côte-Nord et en Gaspésie où des possibilités d’averses sont à prévoir dans la journée, avant un dégagement dans la soirée.

Le temps sera plus sec et les températures seront plus fraîches.

À Montréal et à Québec, la journée sera ensoleillée et le mercure affichera 26 °C et 23 °C, respectivement.

Les journées de samedi et de dimanche seront similaires: le ciel sera bleu et ensoleillé, et les températures toujours aussi confortables.

De la pluie pourrait toutefois tomber dans le nord-ouest de la province, en Abitibi-Témiscamingue, samedi après-midi. Dimanche, ce sera au tour de la Côte-Nord d’avoir un temps plus variable.

Le soleil devrait rester au moins jusqu’à mardi, ou des averses sont prévues dans la nuit de mardi à mercredi. Les températures, tout comme l’indice Humidex, devraient légèrement augmenter à partir de lundi.