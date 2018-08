Lisée en tournée dans l'Est-du-Québec

À quelques semaines, voire quelques jours du déclenchement des élections provinciales, le chef du Parti québécois Jean-François Lisée a fait un saut dans l'Est-du-Québec vendredi.

Si on se fie aux derniers sondages, la région pourrait bel et bien être un des derniers bastions du parti.

Lors des dernières élections, la quasi-absence de la Coalition avenir Québec dans la région laissait place à une lutte à deux, mais cette fois-ci, ce sera différent puisque la CAQ a décidé de présenter des candidats qui seront présents dans les circonscriptions.

On sent très bien que le Parti québécois et son chef a décidé de réagira aux derniers sondages. Tout d'abord avec cette campagne publicitaire lancée cette semaine qui utilise un ton humoristique et aussi pour ce qui est de l'attitude des députés sortants et candidats du parti, qu’il souhaite jeune et connecté à la réalité d’aujourd’hui.

«La précampagne c’est une campagne d’un parti jeune branché sur le réel!», a lancé le chef Jean-François Lisée.

Lors de son passage à Rimouski, le chef du Parti québécois et le député de Rimouski Harold Lebel ont remis une médaille de l'Assemblée nationale à Colombe St-Pierre, qui a reçu le titre de chef de l'année au Québec.

On lui remettait cette médaille pour ses talents gastronomiques et son implication dans la valorisation des produits du terroir québécois.

Colombe St-Pierre milite depuis toujours pour une meilleure législation de la production artisanale et une politique alimentaire attentive au développement des régions, et pour faire avancer sa cause elle songe sérieusement à faire le saut en politique d'ici une dizaine d'années.

«Je pense qu’il faut être solide avant de s’engager dans une carrière politique, il faut surtout savoir se défendre et défendre ses idées» soutient la chef.

Jean-François Lisée poursuit sa visite dans l'est de la province. Il sera aux Îles de la Madeleine samedi et dimanche pour soutenir son candidat Joel Arseneau.