Un résultat net ajusté de 3,8 millions $ pour Héroux-Devtek

Le fabricant de produits aérospatiaux Héroux-Devtek de Longueuil a rapporté vendredi un résultat net ajusté de 3,8 millions $, 0,10 $ par action, pour le premier trimestre de son exercice 2019.

Lors du trimestre correspondant de l’an dernier, l’entreprise avait affiché un résultat net ajusté de 4 millions $, ou 0,11 $ par action.

Héroux-Devtek a enregistré des ventes de 85,8 millions $, comparativement à 86,9 millions $ l’an dernier durant le premier trimestre 2018. Cette légère baisse est notamment due au recul des ventes dans le marché de la défense aérospatiale, a précisé l’entreprise, par communiqué.

«Les résultats du premier trimestre, y compris les ventes et la rentabilité, sont stables par rapport à ceux du trimestre correspondant de l’exercice précédent et conformes aux prévisions de la direction. Les ventes dans le marché de l’aérospatiale commerciale ont augmenté, stimulées par les livraisons de Boeing 777 et 777X, tandis que les ventes dans le marché de la défense aérospatiale ont baissé, principalement en raison du ralentissement des activités liées au contrat avec l’Armée de l’air américaine, qui sera partiellement compensé par le nouveau contrat avec AAR Corporation qui commencera graduellement à s’accélérer au cours du deuxième trimestre», a dit Gilles Labbé, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.