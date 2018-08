Voici le repaire des Hells Angels

Tout est prêt pour recevoir les quelque 700 motards et sympathisants des Hells Angels attendus en Montérégie cette fin de semaine pour leur rassemblement annuel.

TVA Nouvelles a survolé le secteur de Saint-Charles-sur-Richelieu où se trouve une propriété appartenant aux motards. On peut voir le grand chapiteau qui a été érigé au centre du terrain.

Sur les images captées par notre hélicoptère, on peut également apercevoir des chaises placées pour former cercle autour d'un foyer. Vendredi, plusieurs motos étaient rangées en bordure du vaste terrain.

Aux abords du terrain, plusieurs sympathisants arborent des t-shirts rouges «Support 81», le 8 et le 1 se substituent aux lettres H et A des Hells Angels qui sont les 8e et 1re de l'alphabet.

Des VUS faisaient la navette entre les différents hôtels de Saint-Hyacinthe et le repaire pour transporter certains membres.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL / AGENCE QMI Poste de vérification SQ au KM 157 de l'A20

