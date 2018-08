15 ans de Cavalia: un spectacle féérique et spectaculaire

Depuis 2003, le fondateur de Cavalia, Normand Latourelle, peut se vanter d’avoir ébloui des gens aux quatre coins du monde grâce à ses spectacles équestres de grande envergure. De passage à Montréal, les acrobates et les chevaux du spectacle «Odysséo» ne manqueront d’ailleurs pas de vous en faire voir de toutes les couleurs. Nous vous invitons à en apprendre davantage sur ce spectacle unique à grand déploiement.

Avec ses 70 chevaux et ses 45 artistes et acrobates, «Odysséo», de Cavalia, est une production théâtrale titanesque de 30 millions de dollars. Toutefois, au-delà des chiffres, il s’agit avant tout d’un spectacle magique, aux décors impressionnants, mariant prouesses équestres et acrobaties.

Après avoir visité 33 villes et rejoint plus de trois millions de spectateurs en Amérique du Nord, c’est à Montréal qu’«Odysséo» tirera sa révérence, a indiqué Normand Latourelle. Alors que le premier spectacle de Cavalia est actuellement présenté en Chine depuis près de quatre ans, il est question qu’«Odysséo» s’installe prochainement dans un théâtre permanent dont l’emplacement n’a toujours pas été révélé. Les représentations qui ont actuellement lieu à Montréal seront donc les dernières d’une longue tournée qui s’est échelonnée sur huit ans. Ne laissez pas passer votre chance!

Des chevaux dorlotés

À la fois aimés et dorlotés par les membres de la production, les 70 chevaux qui prennent part au spectacle sont issus de 13 races différentes, des chevaux arabes au cheval miniature. Alors que leur âge moyen est de neuf ans, précisons que le plus jeune n’a que cinq ans et que le plus âgé en a 15. En plus d’avoir accès à un espace extérieur pour se dégourdir les pattes et d’être brossées et douchées quotidiennement, les stars du

spectacle évoluent dans un environnement visant à accroître leur bien-être, où la température est maintenue entre 22 et 24 °C. Par ailleurs, précisons que Cavalia, qui possède une grande ferme à Sutton où sont gardés les chevaux, bénéficie d’un programme d’adoption visant à assurer aux bêtes une belle retraite dans un lieu paisible.

Une musique vivante

Outre son utilisation d’une technologie ultramoderne d’éclairage pouvant recréer des paysages extrêmement réalistes, «Odysséo» se distingue aussi par sa trame sonore, signée par le compositeur Michel Cusson.

«Au fil du temps, le spectacle évolue et ne cesse de s’améliorer. Il faut donc ajuster la musique en conséquence. J’ai toutefois la chance de travailler avec les cinq meilleurs musiciens du monde et des chanteuses exceptionnelles. À mon avis, le fait que la musique ne soit pas préenregistrée contribue à donner un grand avantage à ce spectacle», confie l’artiste.

Par ailleurs, dans le cadre de cette dernière série de représentations à Montréal, la chanteuse officielle du spectacle sera occasionnellement épaulée par différentes chanteuses, dont Laurence Jalbert, la jeune Maria Aragon, ainsi que par les deux ex-participantes à «La Voix 6», Kelly Bado et Pamela Boyer. Pour cette dernière, qui a

déjà travaillé pendant trois ans pour Cavalia, ils’agit de belles retrouvailles.

«Les années que j’ai passées avec cette équipe sont mémorables. Trois ans après mon départ, je suis très heureuse de retrouver cette belle famille à titre d’artiste invitée», confie la jeune femme, qui travaille sur de nouvelles chansons.

De son côté, Kelly Bado se dit choyée de faire affaire pour la première fois avec Cavalia. «La production est venue me chercher au Manitoba, où je réside avec mon mari. C’est un honneur d’être là pour célébrer le 15e anniversaire de ce spectacle. Le plus gros défi est de chanter en italien, car toutes les chansons sont dans cette langue!», s’exclame-t-elle. Précisons que les artistes invités ne seront pas de toutes les représentations, mais participeront aux spectacles en alternance.

En terminant, notez que le chapiteau d’«Odysséo» demeurera au pied du pont Jacques Cartier jusqu’en septembre.