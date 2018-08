8 hôtels à faire rêver à Bora Bora

De l'eau d'un bleu translucide, des villas sur pilotis donnant un accès à l'océan, une végétation sauvage.

Bora Bora est l'image qu'on se fait du paradis et c'est sans doute pour cette raison que cette île de la Polynésie française est en tête de liste des destinations de rêve de plusieurs voyageurs.

Même si l'île compte des dizaines d'hôtels paradisiaques, voici huit d'entre eux qui sortent du lot, selon le site JetSetter.

1. Conrad Bora Bora Nui. Situé sur la minuscule île privée de Motu Tapu, cet hôtel 5 étoiles récemment rénové compte 86 cabanes sur pilotis et 28 villas dans les jardins et sur la plage. Certaines villas ont leur piscine privée et on s'est même servi de filets de catamarans pour fabriquer des hamacs au-dessus de l'eau.

2. Le Méridien Bora Bora. Même s'il a un lagon privé et une grande plage, cet hôtel de luxe est doté de deux piscines pour rafraîchir ses visiteurs. Le complexe compte 99 chambres, dont 85 sont au-dessus de l'eau. Pour les amoureux des animaux, sachez qu'un sanctuaire de tortues de mer se trouve sur les lieux.

3. Four Seasons Resort Bora Bora. L'hôtel offre une magnifique vue sur le mont Otemanu, le point culminant de Bora Bora. Quelques-unes des 100 chambres sont équipées d'une piscine privée. Ne manquez surtout pas la chance de faire un tour à bord du catamaran de l'hôtel.

4. InterContinental Le Moana Resort Bora Bora. Il y a deux hôtels InterContinental à Bora Bora et Le Moana doit son charme au fait qu'il est un plus petit (62 chambres) et calme que sa propriété soeur. Les clients peuvent demander à ce que leur déjeuner soit livré en canoë. Comme l'hôtel est sur l'île principale, les commerces locaux ne sont pas très loin.

5. InterContinental Bora Bora Resort and Thalasso Spa. Contrairement au Moana, les 80 villas de ce complexe sont sur pilotis au-dessus de l'eau. Les clients peuvent profiter d'une superbe piscine à débordement, trois restaurants et deux bars. Les clients du Thalasso peuvent avoir accès aux installations de l'autre InterContinental, Le Moana, pour plus de choix.

6. Sofitel Bora Bora Private Island. Cet hôtel est particulier du fait qu'il est divisé en deux sections: une première dans l'île principale où se trouvent des villas en bord de mer et à flanc de colline dans une zone plus active, puis une autre sur une île privée où c'est le calme plat.

7. Bora Bora Pearl Beach. Même si plusieurs des hôtels de l'île ont une influence polynésienne, le Bora Bora Pearl Beach est sans doute le plus authentique. Les villas en bord de mer font face au mont Otemanu et le restaurant de l'hôtel se spécialise dans les plats typiquement polynésiens. Même chose au spa où on mise sur les produits naturels de Tahiti dans les traitements.

8. St. Regis Bora Bora. Douches extérieures, majordome attitré à chacune des villas et réputé restaurant Jean-Georges font partie des quelques caractéristiques qu'offre ce luxueux hôtel où les spacieux bungalows donnent tous sur un superbe lagon. Le spa est quant à lui situé sur son île privée.