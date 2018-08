André Robitaille et Louis Champagne dans la peau de Laurel et Hardy

Dans la pièce «Laurel et Hardy», André Robitaille et Louis Champagne s’apprêtent à faire revivre deux grandes légendes du cinéma: Stan Laurel et Oliver Hardy. Au-delà de l’histoire de ce duo comique américain, la pièce met en lumière leur admiration mutuelle et leur amitié inconditionnelle.

André et Louis, comment Stan Laurel et Oliver Hardy ont-ils fait connaissance?

André : Les acteurs menaient des carrières chacun de leur côté lorsqu’ils se sont donné la réplique pour la première fois dans le film «The Lucky Dog», en 1919. Leur chimie transperçait l’écran, à un point tel que le populaire producteur cinématographique Hal Roach leur a proposé de former le duo comique Laurel et Hardy.

Louis : Faire rire à deux au cinéma représentait une idée révolutionnaire à l’époque où Charlie Chaplin et Buster Keaton étaient les rois de l’humour à Hollywood! Dans les années 1930, 1940 et 1950, Laurel et Hardy étaient des vedettes à l’échelle planétaire.

En 25 ans, les deux hommes ont tourné 106 films ensemble. Comment expliquez-vous leur immense succès?

André : C’étaient des inventeurs, des travaillants, qui pensaient en dehors de la boîte. Plus ils avaient de succès, plus ils avaient de l’argent, plus ils avaient les moyens de leurs ambitions. Amener un train en studio, faire exploser une maison... pourquoi pas?

Louis : Leur humour était parfois très enfantin, de style tarte à la crème au visage, parfois très recherché, comme lorsqu’ils incarnent deux prisonniers dans leur cellule qui se mettent à jouer de la harpe avec les ressorts de leur lit.

André : En plus de leurs films, nous avons visionné plusieurs entrevues qu’ils ont accordées ensemble, et ce qui en ressort, c’est leur grande complicité. Stan et Oliver étaient de grands amis, dans la vie comme à l’écran. Ils se respectaient énormément l’un l’autre, ils se faisaient rire mutuellement. On sent qu’ils s’admiraient au plus haut point!

Louis : Habituellement, dans un duo, il y a le clown et le «straight man». Mais Laurel et Hardy inversaient les rôles de temps en temps, selon les films. Parfois, c’était Laurel le niaiseux, parfois c’était Hardy. Ça aussi, c’était ingénieux de leur part, parce que le public ne savait jamais à quoi s’attendre.

Qu’avez-vous appris de plus surprenant à propos de ces légendes du cinéma comique?

Louis : Laurel et Hardy doublaient eux-mêmes leurs films en espagnol, en français et en allemand! Ils ne parlaient pas couramment ces langues, ils apprenaient comment dire les mots de façon phonétique, sans rien comprendre de ce qu’ils disaient! Ça prouve à quel point ils étaient travaillants.

André : En plus d’être humoriste, Stan Laurel était auteur et réalisateur: c’est lui qui écrivait la grande majorité des gags de Laurel et Hardy. Oliver Hardy, lui, était moins intéressé par le travail hors caméra.

Ce déséquilibre dans le travail a dû créer des frictions entre les deux vedettes?

André : Pas du tout! Lorsqu’Oliver Hardy était sur le plateau, il était entièrement là. En plus d’être drôle, c’était un excellent chanteur et danseur: il était doté d’un talent

brut extraordinaire!

Louis : Stan Laurel possédait une rigueur un peu folle! C’était un perfectionniste, qui travaillait à la virgule près. Ça faisait l’affaire d’Oliver: pendant que Stan préparait leur prochain film, lui pouvait s’amuser! Ils se complétaient à merveille.

À quoi ressemblait leur vie hors caméra?

André : Ils faisaient beaucoup d’argent et étaient populaires à travers le monde. C’était tous les deux de chauds lapins, qui collectionnaient les maîtresses même s’ils étaient mariés. Oliver Hardy était un joueur compulsif. Il a dépensé une fortune en pariant sur

les courses de chevaux. Il était aussi un grand joueur de golf, le meilleur de tout Hollywood!

Louis : Stan et Oliver sont restés amis jusqu’à la fin de leur vie, même une fois malades et ruinés: leur complicité était encore intacte. Oliver Hardy est mort six ans avant son grand ami Stan Laurel. Ce dernier ne s’en est jamais remis.

Vous connaissiez-vous avant de camper Laurel et Hardy?

Louis : Nous nous sommes croisés à plusieurs reprises, j’ai déjà assuré la mise en scène d’une pièce de théâtre alors qu’André faisait partie de la distribution, mais jamais nous n’avons eu la chance de travailler ensemble avant la pièce «Laurel et Hardy».

André : Louis et moi, nous nous sommes déjà croisés par pur hasard, lors d’un

voyage dans le Sud il y a huit ans. Rhum et fous rires jusqu’au petit matin, nous avons passé une soirée épique! (rires) C’est cette même complicité instantanée que l’on retrouve entre Louis et moi dans la pièce.

Les représentations de la pièce ont débuté le 2 août, au Théâtre Hector-Charland. Auparavant, avez-vous pris des vacances?

Louis : Nous étions en pleines répétitions, mais j’ai pris une petite pause en juillet. Je suis papa de deux enfants âgés de 10 et 6 ans: j’ai donc passé du temps en famille. Ma plus jeune ne m’a jamais vu jouer au théâtre: elle a hâte de me voir sur scène.

André : Moi aussi j’ai fait le plein d’énergie cet été, puisqu’un automne chargé m’attend

avec «Entrée principale», «Les enfants de la télé» et la pièce. Mais est-ce qu’on peut vraiment appeler ça du travail? On a tellement de fun Louis et moi, et on est entourés d’une équipe de feu. Chaque fois qu’on répète, je nous trouve chanceux de donner vie à ces légendes du cinéma comique.

La pièce «Laurel et Hardy» est présentée jusqu’au 1er septembre au Théâtre Hector-Charland, à l’Assomption. Info: hector-charland.com