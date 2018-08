Cinq incontournables du 19e Festival MUTEK

Art, musique et technologie, c’est l’amalgame proposé chaque année par le festival MUTEK dans l’effervescence de plus en plus bouillonnante de la scène numérique et électronique.

Il y a 19 ans, Alain Mongeau, fondateur et directeur de l’événement, imaginait MUTEK, pour, dit-il, «inscrire Montréal dans la mouvance de ce qui se passait à l’époque».

«Surtout en Europe, note-t-il. Pour faire le pont entre Montréal et d’autres centres névralgiques, comme Berlin ou Londres, où un nouveau courant culturel était en train d’émerger...»

Du 22 au 25 août, plus de 150 artistes multidisciplinaires et DJ se relaieront lors de 120 présentations – dont 52 inédites – dans divers lieux du Quartier des spectacles. Un total de 27 pays seront représentés et l’organisation affirme atteindre pour la première fois la parité hommes-femmes dans les vedettes à son affiche.

Voici cinq incontournables de l’offre de MUTEK 2018, d’après Alain Mongeau.

1 - La soirée d’ouverture (22 août, Société des arts technologiques) sera placée sous les rythmes du monde, où des artistes du Chili, de la Jamaïque et de l’Italie se feront entendre. Alain Mongeau se réjouit particulièrement de la présence de DJ Lag, première vedette sud-africaine de l’histoire à participer à Mutek. DJ Lag est représentant d’un mouvement émergent de «house déconstruit», de plus en plus en vogue.

2 - La Nocturne 3 (24 août, SAT) sera un rendez-vous «un peu plus excentrique, avec un côté psychédélique», précise Alain Mongeau. L’artiste à y voir absolument, selon lui, est l’Allemand Errorsmith. «Sa musique a un côté chaotique et désorganisé, mais réussit à être assez ‘‘groovy’’ et entraînante.»

3 - Métropolis 2 (25 août, MTelus) présentera le plus récent spectacle audiovisuel de la DJ française Chloé, intitulé «Endless Revisions». «Le dispositif scénique qu’elle a conçu donne un aspect spectaculaire à sa prestation», souligne Alain Mongeau.

4 - A / Visions 2 (25 août, Monument-National) braquera ses projecteurs sur le créateur Herman Kolgen, qui vit à Montréal. Après une résidence au Grand accélérateur national d’ions lourds (un centre de recherche en physique nucléaire français), son spectacle «ISOTOPP» sera proposé en première nord-américaine à MUTEK. «Ça ressemble à une expérience scientifique avec lui, seul sur scène», explique Alain Mongeau.

5 - La soirée de clôture (26 août, SAT) sera un «atterrissage en douceur, après cinq jours très intenses où les spectateurs sont ‘‘garrochés’’ dans toutes sortes de mondes», indique Alain Mongeau en riant. Entre autres personnalités invitées, l’Allemand Acid Pauli, reconnu pour sa musique chaleureuse, offrira un numéro.