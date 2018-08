Coupe Rogers : place aux carrés d'as

La numéro un mondiale Simona Halep est en mission à Montréal et c’est avec un deuxième titre de la Coupe Rogers dans sa mire qu’elle affronte Ashleigh Barty en demi-finale sur les ondes de TVA Sports.

Les deux joueuses n’ont jamais croisé le fer jusqu’ici dans le circuit.

Chez les hommes comme chez les dames, tous les matchs du carré d’as seront également présentés à TVA Sports.

Exception faite de la dure bataille qu’elle a livrée d’entrée de jeu à Anastasia Pavlyuchenkova, Halep a été intraitable avec ses adversaires. La Roumaine a dominé Venus Williams 6-2, 6-2, jeudi soir. Elle a fait le même coup à la tombeuse de Maria Sharapova, Carolina Garcia, en signant une victoire de 7-5, 6-1 à ses dépens en quarts de finale.

Barty, 15e tête de série, a notamment disposé de la huitième tête de série Kiki Bertens, vendredi.

En soirée, la championne en titre Elina Svitolina et l’Américaine Sloane Stephens vont en découdre dans l'autre demi-finale. L’une contre l’autre, les deux joueuses montrent une fiche d’une victoire et une défaite.

À VOIR : Les affrontements chez les hommes

Court central (tous les matchs de simple à TVA Sports)

1H00PM

Ashleigh Barty AUS [15] c. Simona Halep ROU [1]

Suivi de

Nicole Melichar (É.-U.) [7] et Kveta Peschke (CZE) [7] c. Ashleigh Barty (AUS) [8] et Demi Schuurs (NED) [8]

Pas avant 6H00PM

Elina Svitolina (UKR) [5] c. Sloane Stephens (É.-U.) [3]

Suivi de

Latisha Chan (TPE) [2] et Ekaterina Makarova (RUS) [2] c. Andreja Klepac (SLO) [6] et María José Martínez Sánchez (ESP) [6]