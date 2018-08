Elle meurt après avoir été mordillée par son nouveau chiot

Sharon Larson, une dame de l’État Wisconsin, est décédée après avoir été mordillée par son nouveau chiot.

L’Américaine originaire de la ville de Milwaukee serait tombée gravement malade après avoir été mordue légèrement par Bo, son nouvel animal de compagnie.

Elle a d’abord développé des symptômes s’apparentant à ceux d’une grippe avant d’être envoyée d’urgence au centre hospitalier Wheaton Franciscan. Après de multiples traitements antibiotiques infructueux, elle est morte deux jours plus tard.

«Je me sens comme si on m’avait volé. J’ai perdu ma meilleure amie», a déclaré son mari Dan Larson à une chaîne locale.

Selon le New York Post, qui a aussi rapporté la triste histoire Sharon Larson, le décès de la femme de 58 ans pourrait être dû au même problème qui a forcé un certain Greg Manteufel à se faire amputer les deux jambes il y a quelques semaines : la bactérie du type capnocytophaga.

D'après les médecins qui avaient traité l’homme, «plus de 99% des gens qui ont des chiens ne rencontreront jamais ce genre de problème».

Le «Centers for Disease Control and Prevention» (CDC) souligne que les adultes âgés de plus de 40 ans, les alcooliques et les indidividus avec un système immunitaire faible sont plus à risques. On retrouve la bactérie dans la salive des chiens, des chats et même de certains humains.

«C’est comme se faire frapper quatre fois par la foudre ou gagner deux fois à la loterie. C’est supposé être aussi rare que ça», a expliqué Dan Larson, qui devra maintenant poursuive son chemin sans sa conjointe.