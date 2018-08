Frappes historiques contre le crime organisé

Plusieurs corps de police de la Colombie-Britannique ont uni leurs efforts pour porter un dur coup au crime organisé, dans une opération conjointe qui s'est soldée par la saisie d'une centaine d'armes à feu, de 50 kilogrammes de drogue et d'1,6 million $ en argent et bijoux.

La force opérationnelle Tourniquet est formée de 14 corps de police, dont plusieurs détachements de la gendarmerie royale du Canada, la police de Vancouver et de plusieurs villes voisines, de même qu'une équipe d'enquête sur les homicides. Depuis 2017, elle a menée plusieurs frappes contre différentes organisations criminelles à Vancouver et ses alentours.

La police de Vancouver a qualifié cette enquête menée sur le crime organisé de l'une des plus efficaces de l'histoire de la province.

En tout, 34 individus ont été arrêtés et font face à 204 accusations. Quatre groupes criminels impliqués dans la violente lutte entre gangs en Colombie-Britannique étaient tout particulièrement visés.

La plus importante de ces rafles, le Projet Territoire, a permis aux forces de l'ordre de mettre la main sur 93 armes à feu, 59 armes prohibées, un engin explosif improvisé, ainsi que près de 10 kg de fentanyl et 40 kg d'autres drogues. Plus d'1,6 million $ en argent et bijoux ont également été saisis, de même que des voitures de collection dont la valeur a été estimée à 350 000 $.

«La saisie d'armes à feu dangereuses et de drogues dans cette enquête va assurément sauver des vies, a affirmé Briant Gateley, de l'agence anti-gang de la Colombie-Britannique. Cette enquête et la ténacité de tous ceux qui y prennent part sont un excellent exemple d'à quel point nous sommes déterminés à endiguer la violence des gangs.»