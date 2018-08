«J’ai appris à me sentir bien dans mon corps» - Cherry Lena

Cherry Lena prépare des compositions originales pour son premier album et revient d’un séjour en Europe, où elle a fait du mannequinat. Celle qui nous a charmés à «La voix» cet hiver partage son temps entre la musique et la mode. La jeune femme de 23 ans vit ses passions.

Cherry, on vous a découverte à «La voix». Comment se passe l’après-«La voix» pour vous?

«La voix» m’a permis d’attirer l’attention de bonnes personnes et de dénicher de bons outils pour produire mon propre matériel musical, qui sortira en 2018. Grâce à ma participation à cette émission, plusieurs autres opportunités s’offrent à moi.

Comme être porte-parole du volet musical du Festival Mode & Design!

Tout à fait! Je connais bien ce festival, pour y avoir participé ces quatre dernières années. Mais cet été, je monterai sur scène non pas pour défiler en tant que mannequin, mais pour chanter mes compositions, dont plusieurs sont inédites. Le volet musical propose un large éventail de styles, du jazz au hip-hop, en passant par le rap, le techno et l’électro. Je suis bien fière d’en faire partie!

Parallèlement à la musique, poursuivez-vous votre carrière en mannequinat?

Je me considère comme choyée de pouvoir marier mes deux passions: la musique et la mode. Je reviens tout juste d’un agréable séjour en Europe, puisqu’une agence parisienne me représente de l’autre côté de l’océan.

Comment avez-vous débuté dans le mannequinat?

J’ai toujours été à l’aise devant les caméras: une vraie «kid kodak»! Mais je n’ai jamais fait de démarches pour être mannequin, jusqu’à ce qu’une agence Drummondville me recrute alors que j’étudiais dans un programme de chant là-bas. Assez rapidement, j’ai joint l’agence Next Models de Montréal, ce qui m’a ouvert les portes à l’international.

Quand avez-vous fait votre premier contrat outre-mer?

J’ai fait mon premier voyage pour la mode à l’âge de 19 ans, à Milan en Italie! À l’époque, le milieu n’était pas aussi ouvert qu’aujourd’hui en ce qui a trait à la diversité corporelle. On m’avait d’ailleurs conseillé d’arrêter de manger de la pizza, pour ne pas engraisser. Mais je n’ai rien écouté: en Italie, je mange de la pizza, c’est non négociable! (rires)

Quelle est la différence entre travailler comme mannequin ici et à l’étranger?

Ici, le milieu de la mode, c’est comme une grande famille: tout le monde se connaît! À l’étranger, il y a plus d’opportunités, mais aussi plus de compétition! Je peux me présenter à 10 «castings» par jour et croiser les mannequins les plus demandées à travers le monde qui se rendent à Paris, New York ou Milan pour décrocher des contrats. Pour une jeune femme qui débute, c’est facile de tomber dans le piège des comparaisons.

Comment l’avez-vous vécue, cette situation?

Comme j’étais grande et filiforme, c’était difficile de me fondre dans le groupe, plus jeune. Je dépassais toutes les autres filles d’au moins une tête! (rires) Je croyais que le

métier de mannequin m’aiderait à être bien dans ma peau, mais ce fut un long processus.

Pourquoi donc?

En mannequinat, il y a des périodes où l’on décroche plusieurs contrats en ligne, et d’autres où les auditions sont moins fructueuses. Durant ces passages à vide, je me remettais en question, je croyais ne pas être assez grande, assez mince, assez jolie... alors que tout est une question de «timing»! J’ai appris à me sentir bien dans mon corps, à m’aimer telle que je suis, indépendamment de mon métier. La musique m’a beaucoup aidée en ce sens.

De quelle façon?

Lorsqu’on participe à un défilé ou à un «shooting» photo, on porte la création de quelqu’un d’autre, tandis que, quand on chante nos compositions ou un succès revisité de façon personnelle, on propose nos propres créations. Je travaille présentement à mes propres chansons, je suis quelqu’un de très sensible, à fleur de peau, et composer m’aide à exorciser mes émotions. L’amour sous toutes ses formes est un de mes sujets de prédilection, moi qui suis célibataire depuis peu.

Les prochains mois seront donc remplis de mode et de musique pour vous!

Oui, du nouveau matériel musical l’automne prochain, et des contrats de mannequinat entre-temps. Ces deux passions combinées m’apportent un bel équilibre dans ma vie.

Cherry Lena est porte-parole du volet musical du Festival Mode & Design, du 20 au 25 août, au Quartier des spectacles, à Montréal. Elle sera sur scène le jeudi 23 août. Pour info: festivalmodedesign.com. Pour connaître les activités de la chanteuse, suivez-la sur sa page Facebook.