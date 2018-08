«J’ai pensé que je devenais fou!» - Serge Denoncourt

Juste pour rire présente au Théâtre du Nouveau Monde la pièce «Edmond», jouée à guichets fermés à Paris depuis sa création. Attendez-vous à rire et à voir beaucoup, beaucoup d’action sur scène.

Écrite par Alexis Michalik, la pièce «Edmond» transporte les spectateurs en 1897, dans la Ville Lumière, où l’on retrouve Edmond Rostand, un jeune auteur de 30 ans qui n’a rien écrit depuis des mois. Un jour, il propose au grand acteur Constant Coquelin une pièce écrite en vers et qui s’inscrit dans le registre de la comédie. Petit problème: le texte n’a pas encore été rédigé. Edmond aura du mal à livrer sa pièce parce qu’il se passe bien des choses.

«Edmond Rostand doit écrire ‘‘Cyrano de Bergerac’’ en trois semaines, incluant les répétitions, le choix des acteurs, les caprices et les problèmes amoureux», résume Serge

Denoncourt, metteur en scène du spectacle.

Celui-ci a aussi révélé qu’il s’agit du spectacle le plus exigeant sur lequel il a travaillé.

«Artistiquement, ce n’est pas le plus exigeant; au point de vue logistique, oui! La pièce compte 12 acteurs qui interprètent 60 personnages. Donc, il y a plusieurs changements de costumes et de décors, en plus de 80 scènes. Les acteurs sont soit en train de jouer leur rôle, soit en train de changer les décors ou encore en train de promener les accessoires. C’est voulu et ce n’est pas parce qu’on est pauvres. Toutefois, à faire la mise en place et la logistique de tout ça, j’ai pensé que je devenais fou. Depuis deux mois, c’est comme si j’avais un ordinateur à la place de la tête.»

Il ajoute ensuite: «C’est artistique, bien sûr, mais c’est aussi une performance athlétique. Il y a un moment dans la pièce qui rend les spectateurs essoufflés.»

Il y a plus d’un an, Serge Denoncourt s’est rendu à Paris pour rencontrer l’auteur et voir la pièce. Il est tombé sous le charme, et les raisons sont multiples.

«Pour l’hommage au théâtre et à tout ce que j’aime, les acteurs fous, les metteurs en scène qui crient, les artisans, et cet hommage à Feydeau, à Tchekhov, à Rostand, à Cyrano ou encore à Sarah Bernhardt. C’est un hommage très drôle, pas complaisant, mais relié à ce qui est l’affaire la plus importante dans ma vie: le théâtre.»

La pièce «Edmond», qui est présentée au Théâtre du Nouveau Monde jusqu’au 28 août, met en scène François-Xavier Dufour, Normand Lévesque, Catherine Proulx-Lemay, Kim Despatis, Émilie Bibeau, Widemir Normil, Philippe Thibault-Denis, Mathieu Quesnel, Marie-Pier Labrecque, Jean-Moïse Martin, Daniel Parent et Mathieu Richard.