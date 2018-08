L’Université d’Ottawa suspend les versements à l’association étudiante

L’Université d’Ottawa a décidé de suspendre les versements à l’association de ses étudiants à la suite d'allégations de mauvaise gestion financière visant certains dirigeants de l’association.

Dans un communiqué, vendredi, l’Université a précisé qu’elle a même demandé «le déclenchement immédiat d’une vérification juricomptable pour faire la lumière sur cette situation», dont les détails n’ont pas été rendus publics.

«L’Université prend ces allégations au sérieux, peut-on lire dans le communiqué. La FEUO [Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa] est indépendante de l’Université d’Ottawa; celle-ci ne s’ingère habituellement pas dans la gouvernance et la gestion interne de la Fédération. Or, la protection des intérêts des étudiants revêt une importance capitale pour l’Université, et l’administration tient à s’assurer de la bonne gestion des sommes versées par les étudiants à leur fédération.»

L’Université d’Ottawa a en outre expliqué que, normalement, elle perçoit des droits auprès des étudiants et les transfère à la FEUO «à intervalles réguliers pour qu’elle [l’association] puisse offrir des services et des activités, dont le laissez-passer de transport en commun U-Pass».

«Des mesures seront mises en place afin d’assurer la continuité des opérations financières de la FEUO jusqu’à la conclusion de la vérification et jusqu’à ce que l’Université soit assurée que de saines pratiques financières et des mesures de contrôle adéquates sont en place», a précisé l’institution.