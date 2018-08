Ma vie en films: Nicole Robert, nourrie par le cinéma

Qu’ont en commun «La Guerre des tuques», «Sur le seuil», «Les sept jours du talion» et «1991» de Ricardo Trogi, actuellement à l’affiche? Ils ont tous été produits par Nicole Robert. L’incontournable productrice nous ouvre les portes de sa mémoire...

Nicole, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

Quand j’étais enfant, nous allions passer l’été à la campagne, à Bois-des-Filion. Il y avait un cinéma de quartier, le Bel Air, qui annonçait sa programmation par haut-parleur dans la rue. En après-midi, les mercredis en français et les samedis en anglais, ils passaient des films pour enfants. Je prenais un «cream soda» et, après le film, je me pensais actrice. Les premiers films qui m’ont marquée sont les Jerry Lewis et les Dean Martin, ainsi que «Les trois Stooges». C’est comme ça que j’ai commencé à aimer le cinéma, même si j’ai changé un peu de registre.

Votre premier film marquant?

C’est «La jetée», de Chris Marker. C’est un moyen-métrage, en noir et blanc, en photos. C’est une étude sur le temps, c’est très intriguant. Je peux dire que le cinéma change ma vie, et pas parce que je produis des films. Quand je me sens «bleue», je regarde un film et ça me nourrit. Le cinéma me nourrit parce que c’est la vie des autres qu’on voit à l’écran, et ils ont quelquefois la réponse à nos questions. J’aime voir les gens vivre. [...] Depuis que je suis toute petite, je fais un dessin ou un travail artistique. Tout le temps, c’est un besoin. Je faisais de la peinture, de la sculpture, de la photographie. J’ai ouvert une compagnie en animation... Quand j’ai rencontré Roch Demers, il m’a offert de produire avec lui «La guerre des tuques». J’ai ce côté entrepreneur en moi, j’ai toujours voulu travailler pour moi, faire que les choses partent de moi. J’ai toujours l’impression que je suis capable de tout faire. Je ne vois pas la difficulté, je sais qu’elle est là, mais je suis sûre que je peux la surmonter. Je pense avoir vraiment confiance en moi, même si je doute dans la création. À partir du moment où j’ai commencé à produire, j’ai définitivement laissé de côté mes pinceaux et mes crayons.

Une scène de cinéma qui vous a terrifiée?

Je deviens plus fragile maintenant. Je n’ai pas été capable de regarder l’ours qui attaque Leonardo DiCaprio dans «Le revenant».

Qui a été votre premier «kick» au grand écran?

J’ai aimé Jean-Paul Belmondo dans les films de Jean-Luc Godard. J’ai aimé Brad Pitt, Richard Gere... Mais est-ce que ce sont des «kicks»?

Votre film culte?

J’ai beaucoup aimé «Nouvelle vague», les films de Godard. «Les ordres» de Michel Brault, «Le chat dans le sac» de Gilles Groulx, ainsi que «L’année dernière à Marienbad» d’Alain Resnais.

Un film qui vous fait pleurer?

Je pleure très facilement. «Parle avec elle» de Pedro Almodóvar, récemment, m’a fait pleurer.

Le dernier film que vous avez vu au cinéma?

C’est «La chute de l’empire américain». J’ai beaucoup d’estime pour Denys Arcand.

Si tout était possible, quel réalisateur, vivant ou mort, aimeriez-vous inviter au cinéma?

Il y en a plusieurs! J’aime beaucoup Alejandro Iñárritu, Darren Aronofsky, Jacques Audiard, Ruben Östlund, le réalisateur de «The Square» – un film «top»! –, et Denis Villeneuve.