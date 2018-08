«Opération infiltration»: Spike Lee assène un coup de 2 X 4

Spike Lee profite de cette histoire vraie atypique pour dresser un réquisitoire contre Donald Trump.

Colorado, dans les années 1970. Ron Stallworth (John David Washington) décide de poser sa candidature au poste de police de Colorado Springs. Embauché, il devient alors le premier flic noir de la ville. Il se fait ensuite affecter au bureau des enquêtes – son rêve – et intègre donc une équipe entièrement blanche.

Il répond, par provocation, à une petite annonce diffusée dans le journal local par le Ku Klux Klan. Invité, par téléphone, à rencontrer les membres du chapitre de l’organisation, il dépêche son collègue Flip Zimmerman (Adam Driver) au face à face. Ce dernier deviendra son visage blanc, public, tandis que Ron entretiendra les contacts avec le KKK par téléphone. L’homme a, au début, par hasard, de longues conversations avec David Duke (Topher Grace), le grand patron du KKK.

N’en doutez pas, l’histoire est vraie. Le scénario adapté par Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel et Kevin Willmott d’après l’autobiographie «Black Klansman», de Ron Stallworth, joue abondamment sur l’humour caustique et l’absurdité de cette situation, qui veut qu’un Noir ait réussi à obtenir sa carte de membre d’une organisation raciste.

Parce qu’il s’agit d’une œuvre de Spike Lee, on sait que les événements décrits auront un lien avec l’actualité, et le réalisateur ne s’en prive pas. Le long métrage, récipiendaire du Grand prix lors du dernier Festival de Cannes, s’ouvre sur la scène des blessés à Atlanta d’«Autant en emporte le vent».

On passe ensuite à la répétition d’un discours raciste de Kennebrew Beaureguard (apparition d’Alec Baldwin) sur fond d’images de «La naissance d’une nation» de D. W. Griffith, film muet ayant contribué à la renaissance du KKK en 1915. Racisme systémique, lynchage, exactions policières : Spike Lee ne nous fait jamais oublier qu’il s’agit du quotidien des Noirs américains depuis les beaux jours de l’esclavage. Les dialogues ont été travaillés en conséquence; le cinéaste joue sur le slogan «Make America Great Again», de Donald Trump, pour l’intégrer au discours de ses membres du KKK des années 1970.

Le cinéaste de «Malcolm X» a des éclairs de génie dans ce «Opération infiltration», comme la scène du discours de l’activiste Kwame Ture (Corey Hawkins), où il surimpose de magnifiques visages sur des slogans, tels que «Black is beautiful», ou des phrases sur la nécessité, pour la communauté noire, de contrôler son économie. À la fin du long métrage, la mise en parallèle d’une cérémonie du KKK et des souvenirs d’un lynchage accentue encore plus la division raciale – «Pouvoir blanc» contre «Pouvoir noir» - qui perdure à ce jour aux États-Unis.

On pardonne donc quelques maladresses ou effets de style qui altèrent la fluidité de «Opération infiltration», comme l’inclusion d’affiches de films de Blaxploitation en plein milieu d’une conversation, ou celle d’un discours de Donald Trump et d’une entrevue de David Duke en fin de long métrage.

Subtil comme un coup de 2 X 4, «Opération infiltration» est l’un des films les plus puissants de l’année, qui laisse au spectateur le soin de décider si l’espoir est permis ou non.

Note : 4,5 sur 5