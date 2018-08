«Par amour des chiens» : romances canines

Eva Longoria, Vanessa Hudgens et Nina Dobrev sont quelques-unes des vedettes à l’affiche de cette comédie romantique, réalisée par Ken Marino, aussi légère qu’une soirée de vacances.

Le scénario, écrit par Elissa Matsueda et Erica Oyama, campe ce long métrage de 113 minutes à Los Angeles. Le point central, qui rassemble tous les personnages de ce film choral, est une clinique vétérinaire. C’est là que va Elizabeth (Nina Dobrev), animatrice télévisée d’émission matinale. La jeune femme est un peu angoissée, ne se remet pas de sa rupture et voit – pour elle et son chien – une psychologue (Tig Notaro, dans un rôle très pince-sans-rire).

Il y a ensuite Tara (Vanessa Hudgens), employée d’un café et, évidemment, amoureuse des chiens. Elle utilise chaque occasion possible pour observer Mike (Michael Cassidy), le vétérinaire sur lequel elle a un «kick». Évidemment, elle ne remarque pas les attentions de Garrett (Jon Bass), responsable d’un refuge pour chiens abandonnés.

Nous avons aussi Dax (Adam Pally), un musicien tentant désespérément de percer, dont la sœur (Jessica St. Clair), qui est en train d’accoucher, lui laisse son chien en pension... même si son propriétaire les interdit. Comme l’amour ne se décline pas qu’en couple, on a droit à un élément familial avec Grace (Eva Longoria) et Kurt (Rob Corddry), qui viennent d’adopter la petite Amelia (Elizabeth Phoenix Caro). La fillette a du mal à s’intégrer et ne sort de sa coquille que lorsqu’elle trouve le chien de Walter (Ron Cephas Jones), un veuf.

Comme dans toutes les comédies romantiques du genre – pensez «Nouvel An» –, les décors sont lisses et colorés, les personnages répondent à des critères précis (âge, emploi, situation familiale,) de manière à ce que tous les publics y trouvent leur compte, et les intrigues sont complètement tirées par les cheveux.

Tout est complètement prévisible (y compris le baiser sur fond de coucher de soleil), les romances n’ont rien de véritablement original, et, au-delà de certains moments ridicules (la rencontre d’Elizabeth avec son ex, notamment, ou l’utilisation d’un vaporisateur de poivre de Cayenne par Tara), on trouvera quelques scènes propres à se divertir légèrement, si l’on a vraiment besoin de profiter d’une salle de cinéma climatisée.

Note : 2 sur 5