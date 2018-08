«Risky Business», c’était il y a 35 ans!

Le 5 août 1983, Tom Cruise fait un début remarqué dans «Risky Business», une comédie romantique pour les jeunes. Le succès du film dépasse toutes les espérances et lance la carrière de l’acteur, actuellement en vedette dans le tout nouveau «Mission: Impossible».

Tom Cruise a 21 ans lorsque «Risky Business» prend l’affiche en Amérique du Nord. Le scénario, écrit et réalisé par Paul Brickman, suit Joel (Tom Cruise), un adolescent dont les parents sont partis pendant le week-end, et qui en profite pour s’offrir les services d’une prostituée, Lana (Rebecca De Mornay, que Cruise a fréquentée), envers qui il développe des sentiments amoureux.

«Je voulais écrire un film pour ados très stylisé et original. Je voulais faire un film que j’aurais aimé voir quand j’étais au secondaire. Je l’ai écrit juste après que Reagan ait été élu président, et tout le monde voulait alors être un peu capitaliste, avoir un M.B.A. et porter des bretelles. Je me suis dit que c’était bien joli, mais que la vie était un peu plus complexe et sombre que ça. Le capitalisme a des conséquences néfastes pour beaucoup de gens», a expliqué le réalisateur, des années plus tard, dans les pages de «Salon».

Peu connu à l’époque et ayant, de son propre aveu, raté l’audition, le jeune Tom Cruise est néanmoins choisi pour incarner Joel. Comme il n’a pas l’air assez enfantin, les producteurs lui font d’abord perdre du poids, avant de lui demander de cesser toute activité sportive et de prendre des kilos supplémentaires de gras de bébé.

«C’est un personnage qui n’a rien d’athlétique. Joel est vulnérable, avait indiqué Tom Cruise en 1983. Je ne voulais aucune défense physique pour lui. Aucune armure de muscles.»

Improvisation et Ray Ban

La scène iconique de «Risky Business», celle dans laquelle Tom Cruise danse dans le salon de ses parents sur la musique de «Old Time Rock and Roll», de Bob Seger, a été totalement improvisée.

«À l’origine, avait dit Tom Cruise, il s’agissait simplement d’une ligne dans le scénario qui disait que Joel dansait en sous-vêtements à travers la maison. Nous l’avons tournée en une demi-journée.» Au fur et à mesure du tournage de la scène, l’acteur a ajouté des éléments, tels que le fait de remonter le col de la chemise, de sauter, de demander à ce que la moitié du plancher soit ciré de manière à pouvoir glisser en chaussettes, etc.

Pour le réalisateur, si ce moment génère toujours autant l’enthousiasme chez les cinéphiles, c’est que «le public répond à une impression de liberté. Ce moment incarne l’exubérance et le plaisir.»

L’autre aspect pour lequel «Risky Business» est demeuré célèbre est la mise en valeur des lunettes de soleil de marque Ray Ban, portées par Tom Cruise dans le film et sur l’affiche. Les ventes du modèle Wayfarer ont explosé de 2000% après la sortie du long-métrage et ont connu un succès aussi fulgurant après... «Top Gun»!

Comme l’a souligné Paul Brickman, si «Risky Business» perdure après 35 ans, «c’est en raison des thèmes plus profonds du film. L’étude du succès, notamment, est beaucoup plus d’actualité aujourd’hui, parce que la société est plus compétitive. Si toutes ces thématiques n’avaient pas été aussi fortes, ce film aurait disparu il y a bien longtemps.»