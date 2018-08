Sur la piste des Cathares dans les Pyrénées

Entre le 10e et le 12e siècle, une mystérieuse «hérésie», appelée le Catharisme, fait son apparition dans le midi de la France, notamment autour de Toulouse, Carcassonne, Béziers et Albi.

Cette nouvelle croyance, qui se propage dans l’immense région d’Occitanie, réclame le retour au modèle d’Église des premiers temps du Christianisme tout en réfutant l’Ancien Testament.

Les disciples de cette branche issue de la chrétienté d’Orient, qu’on appelle les Cathares (les «Purs», en grec ancien), ont un tel succès que l’Église catholique décide, avec l’appui de la royauté française, de mener une guerre totale pour les faire disparaître. S’ensuit un massacre épouvantable où on les tue en les brûlant sur de nombreux bûchers.

Ainsi, au moment d’assiéger la ville d’Albi abritant de nombreux Cathares, les soldats se posent la question: comment reconnaître les hérétiques des bons chrétiens? Arnaud Amaury, le représentant du pape, au commandement d’une armée d’environ 20 000 hommes, ne s’embarrasse pas avec ce «détail». Selon la légende, il aurait eu cette réponse: «Tuez-les tous! Dieu reconnaîtra les siens.»

À la découverte des cités perchées

Encore aujourd’hui, des cités haut perchées et des châteaux fortifiés, malheureusement à l’abandon pour un certain nombre, jalonnent la chaîne des Pyrénées, barrière naturelle entre l’Espagne et la France s’étirant sur plus de 400 kilomètres entre l’Atlantique et la Méditerranée.

Une visite dans le «pays cathare», notamment dans la haute vallée de l’Aude et des Corbières, n’est, encore aujourd’hui, pas de tout repos pour les touristes tant les routes pour rejoindre les différents sites et villages perchés sont étroites et sinueuses. Les distances ne sont pas considérables, mais les nombreuses côtes tout en courbe limitent sérieusement la vitesse.

On s’imagine aisément les difficultés qu’ont dû affronter, il y a plus 800 ans les dizaines de milliers de combattants, avec tout ce que cela exige pour marcher, se nourrir et se loger.

De Toulouse à Foix, d’Albi à Castres, de Narbonne à Carcassonne, et de Béziers à Montpellier, tous ces itinéraires nous mènent vers des sites grandioses, à la découverte d’un patrimoine historique trop peu connu.

Parmi les endroits à visiter, il faut retenir les châteaux de Foix, Montségur, Puylaurens, Lastours, Peyrepertuse, Quéribus, Aguilar et des Termes.

Au départ de Carcassonne

Le départ de l’itinéraire pour découvrir plus de 20 sites exceptionnels, dont l’histoire est liée au catharisme, peut se faire à partir de la Cité-forteresse historique de Carcassonne. L’hospitalité de ses dirigeants d’alors faisait en sorte que les adeptes de toute religion, catholiques, juifs, sarrasins et même cathares pouvaient y cohabiter en paix.

La cité était donc devenue, après Béziers, dont la moitié de la population avait été massacrée, une cible choisie par les Croisés de Rome pour en faire un châtiment exemplaire aux yeux de toute personne encline à s’éloigner de la voie tracée par le pape et le roi de France.

Une bonne raison de commencer ici notre itinéraire vers les « châteaux du Pays cathare ».

De Durban à Lagrasse, que nous visitons à travers des routes tortueuses et escarpées, la région est constituée de multiples sites et villages présentant une palette de paysages remarquables.

Forteresses suspendues

Sur le parcours figurent, dressées tout en hauteur, des cités aériennes aux vestiges spectaculaires. Leurs forteresses semblent suspendues en équilibre sur des pitons rocheux, certains à plus de 800 mètres. Pour s’y rendre, il faut avoir à l’occasion le cœur bien accroché tant la pente est ardue et le chemin étroit. Mais la récompense vaut l’effort.

On dit de Peyrepertuse, surnommé le «vaisseau de pierre», que c’est le plus extraordinaire château de montagne de France. Construit au 11e siècle, il domine une crête rocheuse de 300 mètres de long sur un à-pic vertigineux. L’ensemble frappe par sa démesure et par la qualité de son exécution. Une visite s’impose.

Puilaurens, au carrefour d’une route ouest-est et sis à 700 mètres d’altitude sur un piton en arc de cercle, épouse le sommet d’une montagne restée sauvage. Il représente dans un lieu stratégique un large répertoire de l’architecture militaire de l’époque.

Dernier refuge des Cathares en 1255, Quéribus, avec sa situation dominante à 730 mètres, est un observatoire exceptionnel sur l’immensité de la vallée. Elle est un superbe exemple de forteresse royale militaire.

Moins élevé que les autres, à 320 mètres, le château d’Aguilar est plus facilement accessible. Sa situation stratégique englobant toute la plaine du Tuchan, permettant ainsi de protéger Corbières, fait de cette fortification hexagonale un site fort intéressant à visiter.

Il ne faut pas rater la visite des quatre châteaux de Lastours, depuis le belvédère du village, offrant un panorama incomparable sur le site et ses environs où l’on retrouve des traces humaines remontant à la Préhistoire.

Enfin, si le temps le permet, on peut aussi se rendre jusqu’aux vestiges de la célèbre forteresse de Montségur, où périront sur le bûcher plus de 200 hérétiques en 1244. Mais depuis Carcassonne, c’est beaucoup de route...

Informations utiles

(Ce reportage a été réalisé avec la collaboration d’Atout France.)