Yann Perreau: du deuil à la lumière

En octobre dernier, Yann Perreau et son amoureuse, Marie-Pier, ont eu la douleur de perdre leur fille, Marcia, à quelques semaines de la date prévue de sa naissance. Cette épreuve, l’artiste a choisi de la vivre dans la lumière, à travers les voyages, la musique et l’amour du clan qu’il forme avec sa conjointe et leurs fils, Milor et Willie. Il s’implique d’ailleurs dans une cause pour aider les jeunes.

Yann, vous avez lancé ce printemps l’excellent mini-album «Voyager léger». Dans quel contexte a-t-il été créé?

En octobre, nous avons vécu le décès de notre petite fille à naître. Nous nous sommes envolés pour le Mexique pour vivre notre deuil en famille. Pendant que nous prenions un souper là-bas, la pièce «Voyage, voyage» a joué. Ça m’a donné envie de la reprendre et d’y coller des textes que j’avais déjà travaillés et qui avaient pour thème le voyage. J’ai amorcé le projet en ne sachant pas si j’allais le diffuser, mais j’ai eu cette envie de retourner en studio avec mes «boys».

Ce projet vous a-t-il fait du bien?

C’était thérapeutique pour moi. Le thème du voyage allait bien avec celui du deuil; ça m’a permis de m’oxygéner.

Pourquoi avez-vous décidé de vous exiler?

Nous avons reçu beaucoup d’amour et de compassion autour de nous quand le décès de Marcia est survenu. Mais, à un moment donné, l’empathie des gens peut devenir lourde, sans qu’ils le veuillent. Nous avions besoin de nous retrouver, ma blonde, nos deux fils et moi, dans un endroit où personne ne connaissait notre histoire pour nous sortir de notre tristesse. Nous sommes allés au Mexique en novembre, puis nous avons vécu un merveilleux temps des fêtes dans notre famille au Québec, avant de repartir pour la Guadeloupe. Nous avons été privilégiés d’avoir pu vivre notre peine de cette façon.

Vous n’aviez eu aucun signe concernant ce qui allait arriver à Marcia?

Non. Un mois avant sa naissance, nous avons constaté que son coeur avait cessé de battre. Ç’a été comme un coup de poing. J’avais l’impression de vivre le pire des cauchemars de ma vie et j’essayais de me réveiller. C’est un accident de la vie. Après l’accouchement, j’ai pu l’embrasser, lui parler. Sa mère l’a longuement serrée dans ses bras.

En annonçant le décès de votre fille sur les réseaux sociaux, vous avez tenu à rappeler que «la vie est belle malgré tout». Comment avez-vous pu faire preuve d’autant de sagesse?

J’ai lu les livres de Martin Gray. C’est un homme qui a vu ses parents mourir dans les camps d’extermination pendant l’Holocauste, puis qui a perdu sa femme et ses enfants dans un incendie. Il m’a donné le goût de la résilience. Je ne voulais pas rester dans un dôme de malheur. Nous n’avons pas traversé notre deuil en nous repliant sur nous-mêmes. Nous avons pleuré, nous avons ri, nous en avons parlé. Mes parents sont un grand exemple pour moi, puisqu’ils ont aussi perdu une fille.

Que s’est-il passé pour votre soeur?

Marie-Andrée avait 12 ans quand elle s’est fait happer dans la rue. Je suis né deux ans après, et jamais je n’ai eu l’impression de vivre dans une famille pour qui la vie ne valait pas la peine d’être vécue. Au contraire, j’ai été élevé dans une famille pleine d’amour, qui a eu ses hauts et ses bas comme tout le monde.

Comment vous sentez-vous?

Je vais bien. Ma blonde est lumineuse. C’est ce que je veux que les gens comprennent. La vie est belle, et une foule de beaux projets nous attendent.

Vous avez été mentor à «La Voix». Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté?

J’ai trouvé cette expérience super. C’était beau de voir la fougue et la vulnérabilité de ces jeunes, qu’ils arrivaient à mettre de côté en montant sur scène et en donnant tout ce qu’ils avaient. Ça m’a rappelé que cette énergie-là, il faut toujours la garder, en tant

qu’artiste.

Porte-parole du Défi Kayak pour les jeunes

Bientôt, vous participerez au Défi kayak pour lequel vous vous entraînez. Parlez-nous de votre engagement.

Ce projet me fait du bien. Le Défi kayak est l’occasion de partir sur le fleuve avec une belle gang de gens motivés durant quatre jours. Chaque participant doit récolter un minimum de 2000 $ pour la cause de Jeunes musiciens du monde afin de pagayer avec nous de Montréal à Québec.

Quelle mission poursuit Jeunes musiciens du monde?

Cet organisme permet à des étudiants provenant de quartiers défavorisés d’avoir accès à des cours de musique. Une école à Montréal, une à Québec, une à Sherbrooke, une en

Inde et une de la communauté autochtone Kitcisakik, en Abitibi, en bénéficient. C’est une si belle cause que j’ai moi-même contacté l’organisme pour en devenir porte-parole.

Pour faire un don au Défi Kayak, appelez au (418) 525-5400, poste 227. Yann sera aussi sur scène le 13 août à l’International de montgolfières, à Saint-Jean-sur-Richelieu.