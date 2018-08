12 suggestions de livres québécois pour le 12 août

À l’occasion de la 5e édition de la journée «Le 12 août, j’achète un livre québécois», les journalistes de la salle des nouvelles de TVA ont choisi de vous faire découvrir leurs coups de cœur littéraire.

Les lecteurs sont invités aujourd’hui à se rendre chez un libraire afin d’acheter un livre et ainsi faire rayonner la littérature québécoise et soutenir un auteur d’ici.

Michel Jean, chef d’antenne

Son choix: La détresse et l’enchantement, Gabrielle Roy, Boréal

Marie-Andrée Poulin, chroniqueuse culturelle

Son choix : Les chroniques du Plateau-Mont-Royal, Michel Tremblay, Leméac

Pierre-Olivier Zappa, journaliste

Son choix : Le grand Antonio, Élise Gravel, La Pastèque

«Le livre préféré de mon fils de 2 ans ! Élise Gravel raconte avec son humour rafraîchissant l'histoire de «l'homme le plus fort du monde» que je croisais souvent en face de l'épicerie quand j'étais jeune. Ce que j'étais impressionné! Il se fait de l'excellente littérature jeunesse au Québec et je suis toujours emballé à l'idée de découvrir des œuvres qui, à leur façon, recensent des pans de notre histoire de façon si simple et originale. «Le grand Antonio» aux Éditions La Pastèque propose des illustrations qui font voyager petits et grands dans le Montréal d'une autre époque, à la rencontre d'un personnage plus grand - et fort ! - que nature.»

Camille Prévost, chef de pupitre

Ses choix : La femme qui fuit, Anaïs Barbeau-Lavalette, Marchand de feuilles et Le peintre d’aquarelles, Michel Tremblay, Leméac

Félix Séguin, journaliste

Son choix : La grande dérive, Jean-François Cloutier, Les éditions du Journal

Serge Roux, directeur de l’information TVA Sherbrooke

Son choix : Wilfrid Derome, expert en homicides, Jacques Côté, Boréal

Ève Lemay, rédactrice tvanouvelles.ca

Son choix : Chercher Sam, de Sophie Bienvenu, Cheval d’août éditeur

«Je vous suggère ce roman magnifique pour ce bout de phrase qui m’a émue aux larmes la première fois que j’ai lu ce livre: "(...) quand elle avait bravé l’eau frette du parc Jean-Drapeau l’année d’avant, quand elle m’avait demandé de l’amener voir la mer, pis que notre budget voyage se limitait à deux tickets de métro."»

Normand Labelle, rédacteur LCN

Son choix : Vogue la valise, Siris, La Pastèque

Alexandre Faille, rédacteur tvanouvelles.ca

Son choix : Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo, Dany Laferrière, Mémoire d’encrier

«À une époque où le sujet sensible de l’immigration est au cœur des débats politiques, voici un livre éclairant sur les défis auxquels un nouvel arrivant est confronté au Québec. Surtout, c’est pour l’acuité du regard que pose Dany Laferrière sur les Québécois qu’il faut lire ce livre. Rien de mieux pour prendre du recul et mieux comprendre de quelle laine nous sommes tricotés. Comme l’auteur l’affirme lui-même, Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo est en fait une longue lettre d’amour au Québec».

Catherine Légaré, chef de pupitre

Ses choix : La bête creuse, Christophe Bernard, Le Quartanier et «Les chroniques du Plateau-Mont-Royal», Michel Tremblay, Leméac