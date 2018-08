Denzel Washington ne boit plus depuis ses 60 ans

Denzel Washington a arrêté l'alcool. En effet, il en a marre de devoir passer une journée à se remettre après avoir fait la fête. Il a expliqué au journal I qu'il avait décidé d'arrêter l'alcool le jour de ses 60 ans, en décembre 2014.

«La modération est la clé de tout. Si vous buvez trop d'eau, vous vous noyez. Je ne bois pas d'alcool. Quand on est saoul, on a besoin d'une journée pour se remettre. On a la gueule de bois. Ça fait deux jours en moins dans votre vie. Je n'ai pas de temps à perdre. Disons qu'il y a 365 jours dans une année. En dix ans, ça en fait 3650. Combien voulez-vous en perdre ?», a-t-il expliqué.

De sages paroles qui font réfléchir.