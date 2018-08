Des amateurs de paintball de plusieurs pays débarquent à Mirabel

Des amateurs de paintball sont venus d’Europe, des États-Unis et de partout au pays pour participer au plus gros challenge du Canada, qui se tient jusqu’à lundi à Mirabel.

Le Tippman Challenge, organisé depuis 13 ans par l’entreprise Paintball Mirabel, est reconnu mondialement par les amateurs de ce sport.

Plus de 600 d’entre eux se sont déplacés pour le week-end. Le plus jeune joueur avait 7 ans et le plus âgé, 75.

«On vient d’Allemagne pour jouer. Ça n’existe pas en Europe un centre de paintball comme celui-là», explique Jonas Haiussangr de Munich.

Idem pour Rémi Maintenat, qui est venu de Toulouse, en France. «L’ambiance est incroyable et c’est tellement plaisant de jouer avec les Québécois», lance-t-il.

Un outil de travail

Les travailleuses sociales et médiatrices familiales Catherine Allaire et Valérie Gauthier se servent pour leur part du paintball afin d’aider des couples. Elles affirment que dans certains cas, ça fonctionne.

«Le concept permet de développer des habiletés de communication et de favoriser la collaboration dans le couple», explique Mme Gauthier.

– En collaboration avec monjournal.ca