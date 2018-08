Pas facile de repasser son permis de conduire

Vous pensez être un bon conducteur et qu’il serait facile de repasser vos tests théorique et pratique pour obtenir votre permis de conduire ? Le Journal a tenté l’expérience en faisant reprendre ces tests à trois générations de conducteurs sous la supervision du sévère instructeur Jean-Claude Baldacchino, fondateur et président de l’école de conduite Drive and Go. Voici quelques erreurs ou fausses manœuvres commises par les trois testeurs.

Les testeurs

Antoine Lacroix

Âge : 22 ans

Permis acquis : il y a 5 ans

Points d’inaptitude : 2

Nombre d’accidents : 0

Infractions:

Omission du clignotant. Dès la sortie de l’espace de stationnement, il a omis de mettre son clignotant, en plus de conduire à une main.

Arrêt incomplet. Communément appelé un stop à l’américaine, il ne s’est pas immobilisé complètement à l’arrêt obligatoire.

Dépassement dangereux. Il tente un dépassement dangereux et l’instructeur doit intervenir en usant de sa pédale de frein. Échec automatique.

► Coulé

Rachelle Mc Duff

Âge : 37 ans

Permis acquis : il y a 21 ans

Points d’inaptitude : 0

Nombre d’accidents : 0

Infractions:

Omission du clignotant. Dès la sortie de l’espace de stationnement, elle a omis de mettre son clignotant.

Clignotant à droite? Par deux fois, elle confond le contrôle pour les essuie-glace et celui pour le clignotant.

Stationnement en parallèle. Elle n’a pas réussi son stationnement en parallèle après deux essais. Échec.

► Coulé

Jean Ste-Marie

Âge : 58 ans

Permis acquis : il y a 41 ans

Points d’inaptitude : 3

Nombre d’accidents : 2

Infractions:

Omission de faire l’angle mort. Il y avait des piétons dans son angle mort qu’il n’a pas vus.

Arrêt incomplet. Communément appelé un stop à l’américaine, il ne s’est pas immobilisé complètement à l’arrêt obligatoire.

Arrêt incomplet. Il ne s’est pas immobilisé complètement à l’arrêt obligatoire pour une troisième fois de l’examen. Échec automatique.

► Coulé