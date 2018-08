Chaleur et humidité pour débuter la semaine

La semaine va débuter avec du soleil sur l’ensemble de la province. Les températures, tout comme l’indice Humidex, seront à la hausse.

La journée de lundi sera généralement ensoleillée et humide. La chaleur devrait peser sur tous les secteurs. À Montréal et à Québec, le mercure affichera 29 °C et l’indice Humidex atteindra les 36 °C. Des averses seront possibles sur l’Estrie au cours de l’après-midi. Même chose à Gatineau, où il faudra s’attendre à 30 % de probabilité de pluie et un risque d’orages.

Les précipitations devraient arriver dès mardi après-midi, dans le sud de la province jusqu’à la région de Québec et se poursuivre jusqu’à mercredi. Pour ces deux journées, la pluie sera au programme à Montréal et 40 % de probabilité de pluie est prévu pour Québec. Les températures et l’humidité devraient diminuer de nouveau à compter de mercredi pour revenir dans les valeurs de saison. Il fera 27 °C à Montréal mercredi et 23 °C à Québec.

Jeudi, le ciel devrait être ensoleillé pour tout le monde. Les températures seront plus agréables et le temps plus sec. À partir de vendredi la pluie pourrait refaire son apparition, et ce jusqu’à samedi avec quelques averses de prévues.