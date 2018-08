De nouveaux détails émergent sur la fusillade de Fredericton

Des documents déposés lundi en cour par la police de Fredericton permettent de lever un peu le voile sur le déroulement de l'opération policière lors de la fusillade de vendredi dernier qui a fait quatre morts, dont deux policiers.

Selon ces documents obtenus et relayés par des médias locaux, le présumé auteur de la fusillade, Matthew Vincent Raymond, a été touché à l'abdomen au cours de la fusillade, avant d'être arrêté par les policiers de Fredericton.

Les deux policiers abattus par le tueur, Lawrence Robert Costello et Sara Mae Helen Burns, sont les premiers à être arrivés sur les lieux de la tuerie. «L'agent Costello et l'agent Burns ont répondu à l'appel, suivi de près par le sergent Forward. Tandis que le sergent Forward s'est arrêté pour poser des questions à un passant, Costello et Burns se sont rendus dans l'entrée du 237, Brookside Drive», peut-on lire dans les documents.

Le sergent Forward a alors entendu des tirs et s'est précipité dans la direction de l'entrée, où il a aperçu les corps de ses collègues au sol, avec ceux des deux premières victimes du suspect, Donald Robichaud et Bobbi Lee Wright. Un témoin a indiqué au policier que le tireur se trouvait au dernier étage de l'édifice résidentiel et qu'il avait ouvert le feu depuis la fenêtre.

Le sergent Forward et un autre policier, le sergent Fox, sont entrés dans l'édifice et ont avisé leurs collègues qui arrivaient en renfort de la situation, en recommandant d'ouvrir le feu s'ils avaient la possibilité de le faire.

«Le sergent Forward a appris par la suite que l'agent Arbeau a ouvert le feu sur le tireur après l'avoir vu pointer une arme longue vers lui. L'agent Arbeau croyait avoir touché le tireur au torse. Peu après, des membres de la police de Fredericton sont entrés dans l'appartement et ont placé le seul occupant des lieux et tireur en détention», a détaillé la police dans le document juridique.

Matthew Vincent Raymond, un homme de 48 ans de Fredericton, fait maintenant face à quatre chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. Il devrait comparaître le 27 août.