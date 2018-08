Des cyclistes craignent les enragés

Ils se font crier des menaces de mort, lancer des objets et klaxonner agressivement. Une dizaine de cyclistes qui sillonnent les rues et routes du Québec, été comme hiver, ont confié au «Journal de Montréal» être si souvent la cible des foudres d’automobilistes impatients qu’ils craignent parfois un dénouement tragique.

«La plupart des confrontations que j’ai eues se sont terminées avec les mots: “La prochaine fois, si t’es pas content, je te roulerai dessus”. C’est grave!», raconte Mathieu Murphy-Perron, 33 ans. Le Montréalais enfourche son vélo tous les jours pour aller travailler.

Il dit s’être fait lancer un mégot de cigarette parce qu’il avait roulé sur la voie publique au lieu de la piste cyclable pleine de flaques d’eau.

«Le gars dans le camion m’a dit: “Tiens, tu vas pouvoir rester au sec”. Ça m’a dégoûté», poursuit-il.

René Pruneau raconte avoir eu très peur il y a deux ans quand il s’est fait prendre en chasse avec un ami par un automobiliste sur la rue Ontario à Montréal.

«L’auto s’est approchée de moi et le passager a sorti ses mains et cherchait à me faire tomber. Elle revenait sur ses pas pour nous poursuivre. On a dû se réfugier dans un resto pour finalement appeler la police», relate l’homme de 55 ans, qui utilise aussi sa bicyclette chaque jour.

Partage de la route

Certains aménagements de pistes cyclables sont problématiques et dangereux, selon le Montréalais Patrick Ouellet. Plusieurs cyclistes vont préférer rouler dans la voie publique, au grand dam des conducteurs.

«C’est comme s’ils n’acceptaient pas de devoir partager la rue. J’ai beau respecter toutes les règles et ne pas empiéter dans leur voie, je vais assurément en déranger quelques-uns, pour aucune raison», estime de son côté Michel Longpré-Boisvert, 28 ans, de Longueuil.

Vélo Québec déplore cette attitude. L’organisme croit que plusieurs automobilistes voient les amateurs de vélo comme des «parasites qui ne paient pas leur droit d’être sur la route», ne déboursant pas pour des plaques d’immatriculation et un permis de conduire.

«Les taxes foncières, notamment, permettent de payer la voie publique. Le cycliste a donc autant le droit de rouler en sécurité, d’autant qu’il est plus vulnérable qu’une voiture», affirme Magali Bebronne, chargée de programme pour l’organisme.

Enragés du clavier

À l’ère du numérique, la rage envers les cyclistes sur les routes se transpose sur les réseaux sociaux. «Le Journal de Montréal» y a constaté de violents propos envers les cyclistes.

«La solution serait de rouler sur les pistes cyclables avec les voitures», écrit un internaute sur Facebook sous une vidéo où l’on voit un cycliste se faire happer par une voiture.

«C’est simple, tu passes très près pour que ton miroir l’accroche, pis tu dis au policier que t’avais le soleil dans le visage et que tu ne l’as pas vu», propose un second sous une autre vidéo du genre.

«Il y a les enragés au volant et les enragés du clavier. Ça fait peur. Tout d’un coup qu’ils passent de la parole aux actes», lance M. Longpré-Boisvert.

Ça se « joue » souvent à deux

Les cas extrêmes de rage au volant se «jouent» le plus souvent à deux, selon le psychologue spécialisé en comportements dangereux Richard Langevin.

«Ça prend des répliques de part et d’autre, qui vont mener à une escalade jusqu’à la violence. S’il n’y a pas d’huile sur le feu pour que ça dégénère, la tension va finir par se résorber», dit-il.

De nombreux comportements peuvent être qualifiés de rage au volant: coller le derrière d’une voiture ou le suivre avec insistance, engueuler une personne ainsi que la klaxonner à répétition.

Si n’importe quel conducteur peut expérimenter un jour un épisode de rage au volant, certains d’entre eux ont toutefois des prédispositions à la déclencher.

Les automobilistes agressifs sont en général moins scolarisés que l’ensemble de la population et possèdent un moins bon revenu, explique le psychologue François St Père.

Plusieurs d’entre eux manifestent des comportements asociaux. Certains auront déjà fait l’objet d’inculpations pour des infractions majeures au Code de la sécurité routière (conduite dangereuse, excès de vitesse) ou pour des méfaits punis par le Code criminel.

Dans la grande majorité des cas, ce seront des hommes, poursuit M. St Père.

Période négative

Une personne au tempérament agressif ou une autre qui vit une période négative ou de stress a beaucoup plus de chances de se mettre en colère facilement si elle est confrontée à une inconduite de la route, estime François St Père.

«S’il y a un élément déclencheur, cette personne va plus aisément entrer dans un épisode de rage derrière son volant», affirme-t-il.

Une personne avec une moins bonne confiance en elle sera plus prompte à réagir agressivement contre un autre conducteur, avance quant à lui M. Langevin.

«Elle voudra prouver à l’autre personne son erreur et aller chercher réparation en intimidant», explique-t-il.

Aussi, une personne aura tendance à reproduire le comportement de ses parents.

«Plus jeune, vous avez pu voir vos parents réagir agressivement, en klaxonnant ou en criant. Votre jugement sera altéré, en enregistrant qu’il s’agit d’un comportement à reproduire», fait valoir M. Langevin.

Endroit «protégé»

La conception de plus en plus confortable des véhicules, dans lesquels nous passons beaucoup de temps, crée à tort un sentiment de sécurité, selon M. St Père.

«On se sent protégé dans une voiture, ça devient plus facile de libérer nos émotions, il y a moins de retenue, moins de filtre.»

Tout le monde a sa «bulle» et il en va de même en voiture, croit M. Langevin.

«En se faisant couper de trop près, on se sent envahi dans notre intégrité. C’est une sorte de peur qui peut nous faire répondre de manière colérique, comme par réflexe pour se défendre. C’est un instinct de survie», poursuit-il.