«Fiasco» sur l’autoroute de la Capitale

C’est parce qu’un entrepreneur a «vraiment mal planifié son intervention» pendant la nuit sur le tronçon de route le plus achalandé de Québec qu’une monstrueuse congestion de dix kilomètres s’est formée sur l’autoroute de la Capitale, lundi matin.

Le ministère des Transports, qui n’hésite pas à parler d’un «fiasco», a même dû chasser l’entrepreneur de son chantier pour y envoyer ses propres équipes au petit matin, un fait rarissime.

Selon le porte-parole du MTQ, Guillaume Paradis, il était environ 5 h quand la décision de prendre la relève de CFG Construction, qui faisait l’entretien des joints de dilatation du viaduc de l’autoroute de la Capitale à la hauteur du boulevard Pierre-Bertrand, a été prise.

L’entrepreneur avait lui-même fait la réfection de ces joints en 2016 et il s’était engagé à en faire l’entretien pendant trois ans, un contrat d’environ 200 000 $. Comme le viaduc a de l’âge, leur maintenance deux ans plus tard est chose normale.

10 kilomètres de trafic

Les travaux dans la nuit de dimanche à lundi entraînaient la fermeture de deux voies sur trois et d’une bretelle d’accès sur l’autoroute Félix-Leclerc en direction ouest.

Or, le tronçon entre le boulevard Pierre-Bertrand et l’autoroute Robert-Bourassa voit passer 150 000 véhicules par jour, ce qui en fait le plus achalandé de la capitale, devant le pont Pierre-Laporte, qui reçoit quotidiennement 127 000 véhicules.

«Malheureusement, selon nos constations, l’entrepreneur avait vraiment mal planifié son intervention, tant du côté de l’équipement qui était sur place que du personnel, ce qui a entraîné un retard important dans la réalisation des travaux», a expliqué M. Paradis.

Quand les équipes du MTQ sont arrivées, il était trop tard pour éviter le trafic de l’heure de pointe.

Au pire de la congestion, le bouchon de circulation s’étendait sur dix kilomètres, jusqu’à Beauport. Les travailleurs ont quitté le chantier à 8 h 30, mais malgré la réouverture de l’ensemble des voies, on rapportait encore une congestion sur deux kilomètres une heure plus tard.

Inusité

Le porte-parole du MTQ parle d’une situation inusitée. «Je n’ai pas souvenir d’une situation similaire», a affirmé M. Paradis.

«Je ne dis pas que ça n’arrive jamais parce que ça peut arriver sur une route moins passante et la situation passe un peu inaperçue, a-t-il poursuivi, mais des situations comme ça, de mobiliser une équipe du ministère pour finaliser les travaux d’un entrepreneur de nuit, c’est effectivement quelque chose qui n’est pas commun.»

Lundi, le MTQ en était à évaluer ses recours pour être dédommagé.

L’entrepreneur devra payer une pénalité de 12 000 $ pour avoir dérogé à l’entente qui le lie au ministère. Il pourrait aussi se retrouver sur la liste de noir du MTQ, la «liste du rendement insatisfaisant», ce qui le priverait de contrats de même nature durant une période de deux ans, mais le MTQ n’a pas encore statué à cet effet.

M. Paradis précise que si des mesures seront prises pour éviter de nouveaux problèmes en cas de travaux sur le viaduc en question. «On va s’assurer que s’il y a d’autres interventions à faire au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, le fiasco de la nuit passée ne se reproduise pas», a-t-il souligné.

Au moment d’écrire ces lignes, CFG Construction n’avait pas retourné la demande d’entrevue du «Journal de Québec».