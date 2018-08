Hubert Lenoir vend «l’arme du crime»

Le chanteur Hubert Lenoir met en vente aux enchères sa combinaison grise qu’il portait lors de son remarqué passage à l’émission «La Voix» en mai dernier.

«Je vends l’arme du crime. Je mets en enchère le one piece que j’ai porté lors de mon passage controversé à La Voix», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Le chanteur ne compte pas tirer profit de cette vente : les fonds amassés seront remis au Rock pour Filles, «un camp basé dans la ville de Québec qui vise à donner confiance aux jeunes filles et aux jeunes de genre non conforme, qui vise à les encourager à faire de la musique et à poursuivre dans un milieu où elles sont, pour l’instant, sous-représentées», écrit-il.

Le prix de départ : 150 $.

Pour miser : https://www.ebay.ca/itm/223102272235