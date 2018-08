Jack White au Centre Vidéotron le 12 novembre prochain

Pour la toute première fois en solo dans la capitale, l’ex-White Stripes Jack White foulera la scène du Centre Vidéotron le 12 novembre prochain.

Jack White poursuivra sa tournée Boarding House Reach dans neuf villes canadiennes cet automne, dont deux dates au Québec. Le blues rock de l’artiste retentira également à la Place Bell de Laval le 10 novembre.

Enregistré entre New York, Los Angeles et Nashville, Boarding House Reach est le titre du 3e album solo du musicien originaire de Détroit. Lancé en mars, il est actuellement l’album le plus vendu en format vinyle en 2018, avec ses 37 000 exemplaires écoulés.

Jack White vient tout juste de lancer le dernier extrait Corporation, accompagné d’un vidéoclip, pour lequel il a fait appel à plusieurs Québécois. La chanteuse Kandle y tient le rôle d’une meurtrière aux airs angéliques, tandis que la réalisation a été confiée à Jonathan Desbiens (Jodeb).

Les billets seront en vente dès vendredi, 10 h. Les prix varient entre 58 $ et 96,25$.