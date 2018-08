La nostalgie s’installe au Marché du Vieux-Port

Le moral n’est pas à son plus haut parmi les producteurs du Marché du Vieux-Port, à Québec, qui disent constater une baisse de l’achalandage et qui entrevoient avec inquiétude leur déménagement dans quelques mois.

Le départ, au printemps, du marché pour le site d’ExpoCité alimentait les conversations, en fin de semaine, sur le quai Saint-André, où l’on soulignait la 10e Semaine québécoise des marchés publics.

«Il y a une certaine nostalgie parce que le décor, c’est beau, ici. On est dans le Vieux-Québec. Il y a aussi certains de mes voisins qui n’emboîteront pas le pas dans le déménagement, donc je ne les verrai plus», note Chantal Sauvageau, de la ferme Dubuc.

Des inquiétudes

Le Marché du Vieux-Port existe depuis 31 ans. Celle qui y occupe un emplacement depuis une vingtaine d’années admet appréhender le grand déménagement.

«Est-ce que ma clientèle va me suivre et sera toujours au rendez-vous ? On a créé une fidélité, ici, année après année. Malheureusement, on est rendus là. C’est un déménagement, ce n’est pas nous qui prenons la décision», confie-t-elle, en disant malgré tout «avoir confiance dans l’avenir».

«Quatre-vingt-dix pour cent de ma clientèle n’est pas favorable au déménagement», estime pour sa part Line Binet, de la ferme Line et Steve Morency.

Baisse de l’achalandage

À ces inquiétudes s’ajoute aussi une baisse de l’achalandage pour plusieurs producteurs. Selon André-Marie Gagnon, de la ferme Gagnon, certains clients, mal informés, semblent croire que les étals ont déjà quitté le Vieux-Port. «Depuis trois ans, ç’a baissé terriblement, et c’était encore pire ce printemps», dit-il.

D’autres producteurs maraîchers se montrent cependant plus optimistes à l’approche du déménagement. «Le stationnement a toujours été un petit peu un problème et on le voit, quand il y a des événements, que c’est plus difficile. [Le futur marché] sera accessible à un plus grand bassin de population», croit Mélanie Giroux, des Jardins du Petit-Pré.

L’ouverture du Grand Marché à ExpoCité, un projet de 20 millions $, est prévue en mai 2019.