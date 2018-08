Labatt n’a pas le goût du pot

Contrairement à Molson Coors qui vient de créer sa coentreprise avec Hexo pour lancer une boisson sans alcool à base de cannabis, le géant Labatt tourne le dos à ce marché.

«On n’a aucun plan pour aller dans l’industrie de la marijuana à l’heure actuelle. Nous sommes des brasseurs. On s’assure de suivre les tendances en termes de consommation», confirme le porte-parole de Labatt, Jean Gagnon.

Cela dit, Labatt dit aussi du même souffle qu’elle observe ce marché en émergence. «Toute cette industrie-là va se développer pendant des années. On va suivre les tendances», insiste M. Gagnon.

Industrie en mouvement

Au début du mois, le PDG de Molson Coors Canada, Frederic Landtmeters, a dit au Journal que «le cannabis est une industrie qui va très vite ces jours-ci» et qu’il veut «suivre cette cadence».

Pour le professeur titulaire au département de management de HEC Montréal, Louis Hébert, le fait que Labatt ne s’intéresse pas au cannabis comme Molson Coors apparaît logique.

«Ce qui se passe sur le marché américain a une plus grande importance pour Molson-Coors que pour la maison mère de Labatt, AB InBev, pour laquelle le Canada et le Québec ne sont qu’un petit marché à l’intérieur d’une grande multinationale», estime-t-il.

Grande prudence

De son côté, l’Association des brasseurs du Québec (ABQ), qui a entre autres comme membres Molson, Labatt et Sleeman, reste très prudente à l’égard du cannabis.

«On n’a pas pris position là-dessus. Les membres ont décidé de prendre des décisions d’affaires de leur bord», résume son directeur général, Patrice Léger Bourgoin.

Pour sa part, la directrice générale de l’Association des microbrasseries du Québec (AMBQ) Marie-Ève Myrand dit garder l’œil ouvert pour ne pas perdre de parts de marché.

«En termes de “dollars loisir”, on va piger dans la même poche, alors oui, on va rester attentif», conclut-elle, en rappelant que le Québec compte plus de 200 microbrasseries, dont certaines, comme Le Saint-Bock, ont déjà des bières à l’essence de cannabis sans THC.