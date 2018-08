Les ados arrêtés ne seront pas réintégrés

Le Séminaire des Pères Maristes à Québec revoit sa décision de ne pas réintégrer trois des six adolescents qui font l’objet d’une enquête policière au sujet du partage de photos explicites de camarades de classe.

L’établissement privé en a fait l’annonce par voie de communiqué lundi après-midi.

Le contrat de services éducatifs pour trois des garçons potentiellement impliqués a été rompu. Les familles des trois autres garçons avaient déjà «volontairement accepté d'assurer la scolarisation de leur enfant dans une autre école après des échanges avec la direction», a mentionné le Séminaire.

«La relation qui nous lie avec les parents et nos élèves repose sur la confiance. La décision que nous rendons aujourd'hui est la seule qui permette de mettre en place un environnement serein et d'envoyer un signal sans équivoque à l'effet que les gestes allégués sont inacceptables et incompatibles avec nos valeurs et notre code de conduite. Par ailleurs, il s'agit aussi d'une décision prise dans l'intérêt de tous, filles et garçons, et des 650 élèves que compte le Séminaire», a commenté le père Yvan Mathieu, président du conseil d'administration de l’établissement.

Le Séminaire des Pères Maristes a mentionné qu’il aurait voulu prendre connaissance des conclusions du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avant de trancher quant au sort de ces trois élèves, afin d’avoir toutes les données en main. Toutefois, ces conclusions «se font toujours attendre bien que les arrestations des élèves aient eu lieu le 2 mai dernier», a souligné la direction.