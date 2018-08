L'«Uritrottoir», la «fausse bonne idée» qui fait sourciller les Parisiens

Une expérimentation écologique dans les rues de Paris fait sourciller bien des habitants de la capitale française, où il est désormais possible d’uriner en pleine rue, dans des pots de fleurs.

Les images ont déjà fait le tour du monde : dans quatre arrondissements de Paris, des «uritrottoirs» sont installés pour permettre à ces messieurs de soulager à la fois leur vessie et leur conscience environnementale. L’urine se retrouve dans un dispositif où elle est recyclée et transformée en matière pour améliorer la pousse des plantes.

Il est donc actuellement probable de croiser un homme en train d’uriner en pleine rue à Paris, à toute heure de la journée. Les quatre «uritrottoirs» ont été installés sur le boulevard de Clichy (XVIIIe arrondissement), place Henri-Frenay (XIIe arrondissement), square Tino-Rossi (Ve arrondissement) et sur l’Île Saint-Louis (IVe arrondissement).

La mairesse de Paris Anne Hidlago est écorchée de toute part depuis l’installation de ces «uritrottoirs». Certains lui reprochent «une fausse bonne idée» qui «ridiculise Paris» aux yeux du monde.

Voir les gens pisser dans la rue, quel délice pour les yeux...

Avec cette fausse bonne idée, #Hidalgo a réussi à enlaidir Paris et à nous couvrir de ridicule aux yeux du monde. #uritrottoir pic.twitter.com/fqeZS8ACzf — Manu O. ن 🇫🇷🇺🇸 (@Maelkan7) 12 août 2018

D’autres ont soulevé que l’emplacement de certains «uritrottoirs» est problématique. L’un d’entre eux est effectivement placé près d’une école primaire alors que les autres n’ont pas été installés dans les endroits les plus discrets de la ville.

C’est surtout que ce soit placé en plein milieu de la foule... ça coupe l’envie et servira de prétexte aux exhibitionnistes qui auront un prétexte pour s’exhiber en toute impunité... https://t.co/uBgY4tMhW6 — LibertésDexpressions (#BotRusse N* 141) (@DictatureMacron) 12 août 2018

«Ça servira de prétexte aux exhibitionnistes qui auront un prétexte pour s’exhiber en toute impunité», écrit un internaute sur Twitter.

Sur le site web de la mairie de Paris, l’expérimentation y est présentée sous un jour beaucoup plus flatteur.

«L’Uritrottoir répond à deux enjeux importants : premièrement la propreté et la lutte contre les épanchements d’urine. Ensuite, la réflexion émergente autour de la valorisation des urines et la mise en place de cycles de récupération de l’azote et du phosphore», peut-on lire.