Puces et tiques: les animaux doivent être protégés toute l’année

Avec la chaleur, les puces et tiques prolifèrent et s’attaquent aux animaux de compagnie. L’Institut canadien de la santé animale rappelle qu’il faut penser à les protéger de ces envahisseurs tout au long de l’année.

«Bien que les puces prolifèrent davantage pendant les mois les plus chauds, une explosion d'activité peut survenir à l'automne et au cours des premiers mois de l'hiver», indique l’Institut canadien de santé animale dans un communiqué.

Les animaux de compagnie qui vont à l'extérieur ou vivent avec d'autres animaux qui vont à l'extérieur courent un plus grand risque.

Une prévention des puces efficace implique le traitement de tous les chats et chiens dans la maison. «Même dans la neige profonde, les animaux de compagnie exposés à la faune peuvent malgré tout être infectés. La prise de mesures préventives dès maintenant permet de ne pas avoir d'invités indésirables à Noël», précise l’Institut.

Bien que les tiques ne se nourrissent pas durant les grands froids, elles peuvent être actives à des températures avoisinant le point de congélation.

«Deux espèces de tiques infestent couramment les chiens au Canada, soit la tique américaine du chien et la tique à pattes noires. Toutes deux peuvent piquer et causer une irritation. Elles peuvent également transmettre des maladies lorsqu'elles piquent. La tique à pattes noires est associée à la maladie de Lyme, une maladie pouvant affecter les chiens et les humains.»

Les stratégies de lutte contre les tiques comprennent l'évitement des habitats des tiques, la réduction du nombre de piqûres de tiques, l'utilisation de produits contre les tiques et l'examen routinier des animaux de compagnie après une exposition.

L’Institut canadien de santé animal rappelle qu’un vaccin contre la maladie de Lyme est offert et invite les propriétaires d’animaux à contacter leur vétérinaire pour déterminer si l’animal devrait être vacciné ou pour avoir des recommandations pour gérer les puces, les tiques ou encore les moustiques.