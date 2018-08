Québec acquiert l’immeuble occupé par Télé-Québec pour 31 millions $

Le gouvernement Couillard a annoncé lundi avoir fait l’acquisition du 1000, rue Fullum, à Montréal, ce qui devrait lui permettre de «réduire sensiblement ses coûts pour loger efficacement des employés de ministères et d'organismes».

Québec estime qu’elle fera des économies de 2 millions $ annuellement grâce à l’achat de cet immeuble de 24 100 m2 au coût de 31 millions $. Le bâtiment, qui abrite présentement les locaux de Télé-Québec, est situé à l’angle des rues Fullum et Sainte-Catherine est, dans l’Est de Montréal.

«Avec cette transaction, le gouvernement énonce clairement son intention d'accroître ses espaces en propriété, l'un de ses objectifs de la Vision immobilière 2018-2023», a expliqué le gouvernement du Québec, dans son communiqué.

Télé-Québec avait annoncé, en juin 2017, l’acquisition de l’édifice patrimonial au Pied-du-Courant, situé sur la rue Notre-Dame Est, où elle compte déménager.

De plus, Québec, par l'intermédiaire de la Société québécoise des infrastructures (SQI), entend procéder à la vente de la partie sud de l'Îlot Voyageur à la Ville de Montréal. La Ville compte y développer un immeuble à vocation mixte qui «répondra à ses orientations et à ses priorités, en cohérence avec les démarches de consultation et de planification effectuées dans le secteur».

«Je suis très heureux des annonces d'aujourd'hui qui permettent à la fois de préserver et de développer les actifs immobiliers publics, tout en contribuant à la valorisation d'un secteur stratégique de Montréal», a commenté le ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Pierre Arcand, par communiqué.

Pour sa part, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a souligné que cette annonce «s’inscrivait en droite ligne dans la vision de [son] administration pour une meilleure planification et mise en valeur du territoire».