Sébastien Proulx multiplie les annonces

Alors que la Coalition avenir Québec est en tête dans les sondages, le Parti libéral du Québec semble miser sur le ministre Sébastien Proulx pour multiplier les annonces dans la Capitale-Nationale.

Lundi matin, le député de Jean-Talon était de passage à l’Institut de cardiologie de Québec pour participer à l’inauguration de nouveaux locaux.

En après-midi, il sera à Saint-Augustin-de-Desmaures, en compagnie de Dominique Anglade, pour faire une annonce concernant l’entreprise Louis Garneau,

«Je suis là pour parler d’avenir et rappeler aux gens que Québec est dans un élan et qu’il ne faut pas le freiner», a lancé le ministre libéral aux journalistes lundi matin.

«Je vais jouer mon rôle. En plus, j’aime ça les campagnes électorales alors je vais faire mon travail et vous allez me voir assez souvent, j’en suis bien heureux», a ajouté le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.