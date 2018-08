Le bras de fer entre le gouvernement Couillard et le président d’Hydro-Québec, Éric Martel, au sujet du projet éolien d’Apuiat sur la Côte-Nord n’a pas manqué de faire réagir les participants de l’émission «La Joute».

«S’il a du courage qu’il (Éric Martel, NDLR) démissionne s’il ne croit pas à ce projet-là. Tu ne peux pas avoir le beurre et l’argent du beurre. Si tu ne crois pas au projet et que le gouvernement te dit "tu le fais", va-t’en chez vous, c’est tout!», a lancé Caroline St-Hilaire.

Nouveau venu au sein des jouteurs, Thomas Mulcair est lui aussi d’avis que la position du président de la société d’État est ambiguë, surtout à la veille des élections provinciales.

«M. Martel avait trois ans pour exprimer son désaccord. Avoir une lettre qui est coulée comme ça à 15 jours d’une élection, ce n’est pas franc-jeu pour un grand commis de l’État, désolé!», a-t-il dit.

De son côté, l’ancien député péquiste Stéphane Bédard salue l’audace de M. Martel.

«M. Martel savait ce qu’il faisait et il a eu du courage de le faire. Il dit à son actionnaire "si tu veux me le rentrer dans la gorge, tu vas me le rentrer dans la gorge, mais tu vas en porter le poids politique"», a-t-il avancé.