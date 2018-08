Technologies propres : Québec veut devenir un leader mondial

Québec va débloquer 147 millions $ pour aider les entreprises québécoises à prendre le virage vert, selon les informations obtenues par TVA Nouvelles.

La ministre de l'Économie, Dominique Anglade, en fera l'annonce lundi après-midi dans la région de Gatineau.

Le gouvernement se donne des cibles ambitieuses; d'ici cinq ans, il veut faire augmenter de 20 % la proportion d'entreprises qui mettront en œuvre des pratiques d'affaires écoresponsables, incluant l'utilisation de technologies propres.

Le gouvernement espère que son plan permettra au Québec de devenir un leader mondial dans ce domaine avec des ventes de biens et de services environnementaux qui atteindront trois milliards de dollars d'ici 2023, espère-t-on.

Avec ce plan, Québec veut créer de nouveaux marchés et réduire l'émission de gaz à effet de serre. L'annonce prévoit aussi la création d'un observatoire de l'économie verte qui travaillera en collaboration avec l'Institut de la statistique du Québec.

«D'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, on a besoin d'effectuer une transformation, on veut que ces technologies propres constituent un de ces piliers. Il y a 30 000 emplois dans les technologies propres, 500 entreprises, on veut leur donner les moyens de leurs ambitions», explique la ministre de l'Économie Dominique Anglade en entrevue à TVA Nouvelles.

L'aide accordée par Québec va se décliner en trois volets: la majeure partie sera consacrée au virage vert que prendront des entreprises, le reste servira à conquérir de nouveaux marchés et à supporter l'arrivée de nouveaux joueurs québécois dans le domaine des technologies propres.

«Ça peut viser n'importe quelle entreprise qui décide d'investir dans les nouvelles technologies, on veut être un leader dans le domaine», insiste la ministre Anglade. Actuellement, les technologies propres génèrent des revenus de 10,7 milliards de dollars par année.