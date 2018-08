Un accident spectaculaire filmé à Saint-Côme

À Saint-Côme, dans Lanaudière, un violent accident impliquant une Dodge Viper a bien failli tourner au drame.

Une personne qui passait par là a filmé la scène, où l’on peut voir la puissante voiture américaine accélérer rapidement avant de se mettre à déraper. Heureusement, le témoin derrière la caméra s’en est tiré avec une bonne frousse.

La personne derrière le volant a finalement perdu le contrôle et a embouti sa voiture dans un véhicule stationné sur le bord de la route. On peut ensuite apercevoir une femme accourir vers le véhicule, criant et implorant le conducteur de s’immobiliser.

Malgré cela, la Viper avec le devant complètement démoli a poursuivi son chemin. Selon des commentaires publiés sur la page Facebook Redeneck’s Québec, la personne au volant se serait ensuite immobilisée dans un stationnement quelques mètres plus loin.

Depuis samedi, la vidéo a été visionnée à plus de 156 000 reprises et partagée plus de 1400 fois.