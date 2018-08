«Une des meilleures finales» - Eugène Lapierre

La Coupe Rogers de Montréal s’est terminée dimanche, la Roumaine Simona Halep ayant été couronnée au Stade IGA, et le directeur de l’épreuve, Eugène Lapierre, a été emballé par la dernière semaine, mais également par la finale.

Si le record d’assistance du tournoi montréalais n’a pas été abattu, avec 178 000 billets vendus, il reste que l’événement a été encore un franc succès.

«On a eu de la pluie et on a eu le retrait de Serena Williams en début de tournoi, a souligné Lapierre sur les ondes de la chaîne TVA Sports, lundi. Oui, on aurait pu avoir une meilleure, mais c’est partie remise, parce que je pense que le tennis féminin est sur une montée. On va découvrir de nouvelles vedettes. Les gens ont pu apprécier le niveau de jeu, la qualité du tennis que ces filles-là ont joué toute la semaine.»

«Et particulièrement hier [dimanche] dans probablement l’une des meilleures finales qu’on a vues cette année sur le circuit», a-t-il ajouté à propos du gain de 7-6 (6), 3-6 et 6-4 de la première joueuse mondiale aux dépens de l’Américaine Sloane Stephens.

Les conditions météorologiques ont probablement mis un frein au nombre de billets vendus pendant la semaine, mais elles ont également posé beaucoup de problèmes aux organisateurs du tournoi.

D’ailleurs, Halep avait adressé une virulente critique il y a quelques jours en raison de son horaire chargé.

«On n’avait pas d’options, a continué Lapierre. Et avec Halep, pour moi, ce n’était pas un problème d’horaire, mais un problème de communication. La WTA n’a pas bien vérifié les choses avec les joueuses impliquées. Si ça avait été fait, elle [Halep] aurait compris.»