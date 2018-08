Une ex-employée de la Société touristique de l'Anse-à-la-Croix menace de répliquer

Alors que la Société touristique de l’Anse-à-la-Croix poursuit deux de ses ex-employés pour 100 000 $, une de ceux-ci menace de contre-attaquer en réclamant elle aussi une somme d’argent.

La Société touristique de l'Anse-à-la-Croix gère le site de la Nouvelle-France à Saint-Félix d'Otis, ainsi que le camping municipal de l’endroit.

Elle réclame 57 000 $ à son ex-directeur général François Déry et 52 000 $ à son ex-adjointe administrative, Sabrina Simard.

La Société leur reproche de s'être octroyés des hausses salaires et d'autres avantages personnels à l'insu du conseil d'administration, de l'automne 2015 à l'été 2017.

Éric Le Bel, l'avocat qui représente Mme Simard, menace de poursuivre à son tour l'organisme pour diffamation.

L'avocat de l'ex-adjointe administrative a l'intention de contester vivement les allégations contre sa cliente. Celle-ci, dit-il, relevait entièrement de son supérieur immédiat, François Déry.

«Encore aurait-il fallu qu'elle soit de connivence avec lui, dit l'avocat. Ma cliente prenait ses directives de M. Déry. Ma cliente est une travailleuse honnête, qui a bien fait son travail.»

Me Le Bel dit disposer des pièces justificatives démontrant la bonne foi de Sabrina Simard. Mais, il se défend bien de pelleter tout le blâme sur l'ex-directeur-général.

«On ne pelte rien du tout, se défend-il. Tout ce qu'on dit, c'est que pourrons justifier chacun des reproche qui nous est adressé, avec des documents.»

Peu importe l'issue du litige, Sabrina Simard a l'intention de réclamer une réparation.

La Société touristique de l’Anse-à-la-Croix a aussi déposé une plainte criminelle à la Sûreté du Québec contre ses deux ex-employés. La démarche, selon l'avocat, a causé des préjudices à Mme Simard.

«L'effet sur la réputation de ma cliente est dévastateur, dit Me Le Bel. On l'associe à des actes criminels. Quand on ne peut pas prouver de telles affirmations, ça devient de la diffamation.»

L'avocat de François Déry, David-Alexandre Aubé, a refusé de commenter la poursuite, affirmant simplement que son client allait lui aussi contester les prétentions de la Société touristique.