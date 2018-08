Aretha Franklin «croit qu’elle va s’en tirer»

Aretha Franklin «croit qu’elle va se tirer» de cette mauvaise passe, si on en croit son neveu Tim.

Lundi, on apprenait que la légende de la soul était «gravement malade» et que toute sa famille s’était réunie autour d’elle, à Detroit, pour la soutenir.

Mais aujourd’hui, les déclarations de son neveu Tom Franklin permettent d’espérer un rétablissement. Même si sa tante est malade, toute sa famille est là et «essaye de garder son esprit combatif».

«Nous croyons qu’elle va s’en tirer, et elle le croit aussi, et c’est ce qui est important», a-t-il ajouté.

«Je l’ai vu il y a une semaine, vendredi, et on a parlé pendant presque une heure, s’est-il souvenu. Mon frère était là le samedi et elle était alerte, parlant, riant, blaguant même... Elle regarde la télé, et Dieu empêche qu’elle voit tout ces ‘Aretha est morte’, je ne veux pas que ça décourage son esprit.»

Pour autant, d’autres sources semblaient suggérer que l’interprète de Respect était «malade depuis longtemps» et que, si sa famille s’était rassemblée, c’était parce que sa «mort était imminente».

Déjà auparavant, en 2010, Aretha Franklin avait dissimulé le cancer dont elle souffrait jusqu’à ce qu’on l’opère pour retirer sa tumeur.