Bernard Trépanier, «Monsieur 3 %», est décédé

«Monsieur 3 %», un acteur central des scandales de corruption à Montréal et de la Commission Charbonneau est décédé mardi matin.

Bernard Trépaner, alias «Monsieur 3 %», était atteint d’un cancer incurable depuis au moins 2016, au point d’obtenir un procès séparé de ses coaccusés dans l’affaire du Faubourg Contrecoeur.

«Il est décédé ce matin entouré de sa famille à son domicile», a fait savoir son avocat Me Daniel Rock.

Il avait 79 ans.

Son décès met définitivement fin aux procédures judiciaires enclenchées contre lui il y a six ans et arrêté en raison de son état de santé en juin dernier.

Il avait été arrêté en 2012 et accusé de fraude, d’abus de confiance, de fraude envers le gouvernement et de complot pour fraude commis entre 2004 et 2007.

Ancien grand argentier du défunt parti Union Montréal du maire Gérald Tremblay, les autorités l’avaient arrêté de nouveau, cette fois en lien avec un système de partage de contrats à Montréal entre 2001 et 2009.

Son surnom lui venait de la ristourne qu’il exigeait pour la formation politique auprès des entrepreneurs qui remportaient les appels d’offres publics dans la métropole entre 2001 et 2009.

Son passage à la Commission Charbonneau est demeuré dans les annales en raison de ses déclarations colorées, dont le fameux «Un chum, c’t’un chum».