Bientôt deux fois moins de conseillers municipaux à Toronto

La Ville de Toronto comptera bientôt moitié moins de conseillers municipaux, a décidé le gouvernement du premier ministre ontarien Doug Ford en faisant adopter un controversé projet de loi mardi.

La Loi de 2018 sur l'amélioration des administrations locales prévoit que le nombre de conseillers municipaux passera de 47 à 25 lors des élections municipales prévues cet automne.

Le nouveau premier ministre progressiste-conservateur de l'Ontario avait convoqué les députés à Queen's Park, mardi, afin de faire adopter ce projet de loi lors d'une rare session parlementaire estivale.

Selon M. Ford, avoir un trop grand nombre de conseillers municipaux pour représenter les citoyens de la plus grande ville du pays fait en sorte que les débats s'étirent inutilement. Rappelons que l'actuel premier ministre a déjà siégé comme conseiller municipal à Toronto entre 2010 et 2014 et qu'il avait tenté de se faire élire à la mairie en 2014.

Dans un communiqué, le ministre des Affaires municipales, Steve Clark, a estimé que cette décision permettra d'économiser environ 25 millions $ par année. Cette somme pourra être utilisée pour financer des projets d'infrastructures, de transports ou d'habitation, a-t-il fait valoir.

Le maire de Toronto, John Tory, avait demandé à M. Ford se mettre de côté sa réforme alors que les élections municipales se tiendront le 22 octobre prochain. «Je continue de croire que le processus mené jusqu'à présent est injuste et qu'on ne change pas les règles au milieu d'une élection», a réagi mardi sur Twitter celui qui avait battu Doug Ford lors de la dernière élection municipale en 2014.

M. Tory a précisé que la Ville examinera ses recours, incluant la possibilité de demander une injonction.

La chef de l'Opposition officielle, la néodémocrate Andrea Horwath, a quant à elle accusé le premier ministre de chercher à prendre sa revanche sur d'anciens rivaux et de faire preuve d'abus de pouvoir.