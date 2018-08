Cinq corridors potentiels étudiés pour l’implantation du 3e lien

Cinq corridors sont désormais à l’étude dans le cadre des travaux menés par le Bureau de projet sur le 3e lien, a fait savoir la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, en dévoilant les faits saillants du travail effectué jusqu’à maintenant.

«Jamais une étude n’est allée aussi loin», a fait valoir la ministre Tremblay, qui est montée sur scène pour faire elle-même la présentation du chemin parcouru par le Bureau de projet sur le 3e lien Québec–Lévis.

«L’étude des besoins ne nous permet pas à ce moment-ci d’identifier le tracé du 3e lien», a exposé Mme Tremblay.

Toutefois, cinq tracés potentiels ont été identifiés, soit à l’ouest, celui entre, au sud, la route Lagueux et l’autoroute 40 à Saint-Augustin-de-Desmaures, entre Taniata à Saint-Romuald et l’autoroute Robert-Bourrassa, entre la raffinerie Valero et l’autoroute Laurentienne, entre le secteur du chantier Davie et l’autoroute Félix-Leclerc Nord, et finalement le tracé le plus connu : entre la route Lallemand dans le secteur Lauzon, la pointe de l’Île d’Orléans et l’autoroute Dufferin-Montmorency.

D’ici la fin de l’étude des besoins, soit vers la fin de l’année 2018, trois de ces cinq scénarios seront retenus.

Selon un échéancier dit « optimiste et réaliste », la ministre Tremblay estime que la construction du 3e lien entre les deux rives pourrait commencer en 2026.

Un signal clair

Tel que rapporté dans nos pages, ce matin, la ministre Tremblay en a profité pour envoyer un signal clair sur la volonté de son gouvernement de poursuivre les études et analyses du projet d’implantation d’un nouveau lien autoroutier entre Québec et Lévis.

La députée libérale de Chauveau a du même coup décoché quelques flèches à l’endroit de la Coalition avenir Québec, en lui reprochant de vouloir sauter des étapes.

«La campagne va commencer dans quelques jours à peine... Ça fait quatre ans que les libéraux n’ont rien fait dans le dossier du 3e lien», a commenté ce matin la députée caquiste de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, en rappelant qu’un gouvernement de la CAQ commencerait à construire dans un premier mandat.

«Ces faits saillants-là devaient nous être présentés en juin, a-t-elle ajouté. Déjà, on est deux mois en retard, et comme par hasard, juste avant l’élection (ils sont dévoilés).»

Labeaume et Lehouillier interrompent leurs vacances

La présentation des grandes lignes de l’étude des besoins devant les représentants des médias a été précédée à 12h45 par une rencontre des ministres, maires et préfets concernés qui sont membres du comité consultatif élargi sur le 3e lien, dans les locaux du ministère des Transports du quartier Saint-Romuald (lire autre texte).

Les maires de Québec et de Lévis, Régis Labeaume et Gilles Lehouillier, qui siègent au sein de ce comité, ont tous deux accepté d’interrompre leurs vacances afin de pouvoir y participer.

L’étude des besoins, qui devrait être terminée en fin d’année, sera suivie par l’étude de solutions, dont les résultats ne sont pas attendus avant l’été 2020. Selon l’échéancier actuel, qui demeure inchangé, ce n’est qu’une fois le dossier d’opportunité déposé – ce qui est prévu pour la fin 2020 – que le gouvernement décidera si le projet passe à l’étape suivante.

Le point de presse sur le troisième lien en cinq points

1- Cinq corridors potentiels pour l’implantation; quatre corridors à l’est du pont Pierre-Laporte et un corridor à l’ouest

2- Toutes les options de pont et de tunnel sont analysées

3- À la suite de l’étude des besoins, les 3 corridors les plus prometteurs seront retenus pour une analyse plus détaillée

4- À terme, un seul corridor sera identifié pour proposer en 2020 la meilleure solution de 3e lien routier

5- La volonté du gouvernement est de construire un 3e lien routier qui améliorera la fluidité aux heures de pointe dans la grande région de Québec