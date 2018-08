Des fournitures scolaires pour 7500 enfants

«Deux cartables bleus, des séparateurs, des feuilles blanches, des crayons-feutres, des crayons de cires, un étui à crayons, une calculatrice. Regarde maman, il y a même une pochette rose avec un papillon !», s’est exclamée Ayesha Alexandre, âgée de 12 ans, lorsqu’elle a découvert le contenu de son nouveau sac à dos.

Tout comme elle, 7500 enfants défavorisés de la région de Montréal recevront un sac à dos rempli de fournitures scolaires.

Pour que tous les jeunes puissent intégrer l’école dans la dignité, Mission Bon Accueil et Regroupement Partage ont travaillé de concert pour offrir des objets essentiels pour la rentrée et des espadrilles neuves.

Les deux organismes avaient réuni plusieurs familles, mardi, ainsi que des dignitaires afin de mettre en lumière cette initiative lors d’une conférence de presse.

Comme par les années passées, la facture des fournitures refilée par les écoles aux parents est salée : elle dépasse les 500 $.

«C’est un bon coup de pouce pour notre famille, puisque je suis étudiante à temps plein et je vis sur les prêts et bourses», a raconté Sylvie Beaudet, la mère d’Ayesha.

La femme était accompagnée de son autre fille, Keyonnah Alexandre, âgée de 8 ans, qui tenait bien fort le sac à dos qu’elle venait elle aussi de recevoir.

«S’il n’y avait pas eu cette initiative, a continué Mme Beaudet, on se serait serré davantage la ceinture et on aurait peut-être fait beaucoup moins d’activités cet été.»

Elle se réjouit que ses deux filles puissent obtenir les mêmes fournitures que les autres enfants de leur âge et que, de cette façon, elles ne se sentent pas exclues à l’école.

La pauvreté à Montréal

Un enfant sur cinq vit sous le seuil de la pauvreté à Montréal et la situation ne s’améliore pas. L’arrivée des familles de demandeurs d’asile depuis l’été dernier a grossi les rangs des enfants démunis.

«Une proportion de 96 % des immigrants passe d’abord par Montréal et 70 % d’entre eux décident ensuite d’y rester», explique Sylvie Rochette, cofondatrice et directrice générale du Regroupement Partage.

Sam Watts, président-directeur général de Mission Bon Accueil, rappelle que la pauvreté est présente partout sur l’île de Montréal.

«Elle ne nous apparaît pas toujours évidente. Ce sont des gens qui, parfois, ont une maison, mais qui n’arrivent pas à la fin du mois. Ils ont des choix difficiles à faire : ‘‘est-ce que je paye le loyer ou est-ce que j’achète de la nourriture pour mes enfants ? ’’»