Hubert Lenoir s'impose, Les Trois Accords déménagent

Bien qu'il ait élaboré quelques mouvements suggestifs, qu'il ait fait une courte séance de «crowd-surfing» et qu'il ait brûlé sa feuille de chansons, Hubert Lenoir a plutôt décidé de laisser parler sa musique et ses rythmes rock pour ses 24 ans qu'il célébrait, mardi soir, à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

L'artiste unique originaire de Québec a été intense et en voix, surtout quand est venu le temps de livrer sa quatrième chanson, sa reprise-choc de «S'y on s'y mettait» de Jean-Pierre Ferland. C'est à partir de ce moment que son spectacle a véritablement pris son envolée, bien que quelques minutes plus tôt, il a livré sa populaire pièce «Fille de personne II» tirée de son premier album solo, «Darlène».

Avec seulement une poignée de spectacles à son actif en compagnie de son «band» tout Québec, le jeune homme – vêtu au départ d'un long chandail qu'il a enlevé à mi-parcours – a su prouver une fois de plus qu'il pouvait transposer son univers où il le veut.

L'avenir aux jeunes

Il a également saisi l'occasion de présenter, armé de sa guitare électrique, une nouvelle oeuvre dont les paroles font directement allusion à son actualité des derniers mois: «Je fais mes propres règles / Pour toutes les fois où on m'a demandé si j'étais un homme ou une femme / À moitié fille, à moitié garçon», a-t-il dit.

Avant de livrer ses dernières chansons, dont «Recommencer», il s'est adressé directement aux jeunes, leur disant de ne pas être emportés par des concepts établis «par la génération au-dessus». «Tout est à refaire. Le monde nous appartient. Je crois en nous comme jamais.»

Les succès des Trois Accords

Le rock et l'intensité étaient décidément à l'honneur mardi soir, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Après la prestation puissante de Hubert Lenoir, la formation Les Trois Accords a donné un spectacle dynamique bourré de «hits».

La bande à Simon Proulx – à la voix juste – n'a d'ailleurs pas hésité à commencer avec une oeuvre maîtresse de son répertoire, «Dans mon corps». Fidèles à eux-mêmes, les musiciens ont livré un concert énergique et entraînant.

Ils ont joyeusement pigé dans leur répertoire bien garni, alternant entre les différents albums de leur discographie qui a 15 ans. Après «Les amoureux qui s'aiment», les gars de Drummondville ont présenté leur toute nouvelle chanson, «Corinne», un hymne à la danse qui leur colle à la peau. Ont suivi l'incassable «Caméra vidéo», l'incontournable «Hawaïenne» et l'inclassable «Joie d'être gai». Le party ne faisait que commencer.